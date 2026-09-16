Nova pesquisa testa Tarcísio x Haddad e disputa por duas vagas no Senado em São Paulo

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Nova pesquisa Real Time Big Data vai revelar a disputa pelo governo de São Paulo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, além da corrida pelas duas vagas ao Senado nas próximas eleições. O levantamento, realizado entre 16 e 19 de setembro com 2.000 eleitores, testará cenários para governador, avaliação de Tarcísio e 15 nomes para o Senado, com divulgação em 21 de setembro.

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data vai mostrar na próxima segunda-feira, 21, como está a disputa pelo governo de São Paulo entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), além de medir o cenário para as duas vagas ao Senado que estarão em jogo nas eleições de outubro.

O levantamento começou a ser realizado nesta quarta-feira, 16, e ouvirá 2.000 eleitores paulistas até sábado, 19. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como será medido o duelo entre Tarcísio e Haddad?

A pesquisa fará uma primeira pergunta espontânea sobre a preferência dos eleitores para o governo paulista e, na sequência, apresentará um cenário estimulado com sete nomes.

Além de Tarcísio e Haddad, serão testados Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

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O instituto também colocará Tarcísio e Haddad frente a frente em uma simulação de segundo turno.

Outro bloco medirá a rejeição dos sete candidatos apresentados na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, perguntando em qual deles o eleitor não votaria.

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O que a pesquisa vai mostrar sobre a avaliação de Tarcísio?

O levantamento também medirá a percepção dos paulistas sobre a atual gestão estadual.

Os entrevistados serão questionados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Tarcísio à frente do governo de São Paulo. Em outra pergunta, poderão classificar a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Quem será testado na corrida ao Senado?

A pesquisa apresentará quinze nomes na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado. Como o eleitor poderá escolher dois senadores em 2026, o questionário perguntará qual seria o primeiro e o segundo voto de cada entrevistado.

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A lista inclui André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

Como a pesquisa será realizada?

O Real Time Big Data informa que o levantamento será feito por meio de entrevistas telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

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A amostra será distribuída para representar o eleitorado paulista segundo características como sexo, idade, escolaridade e renda. A pesquisa prevê ainda controle e supervisão da coleta, com verificação posterior de uma parcela dos questionários.

A coleta ocorre entre 16 e 19 de setembro, com divulgação prevista para 21 de setembro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é SP-07495/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.