Nova pesquisa testa Lula x Flávio em estado que deu maioria a Bolsonaro nas duas últimas eleições

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Uma nova pesquisa da Real Time Big Data vai analisar a disputa eleitoral no Rio Grande do Sul, testando um segundo turno entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, e um primeiro turno com treze candidatos. O levantamento também avaliará a aprovação do governo Lula no estado. A pesquisa será divulgada em 29 de setembro.

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Uma nova pesquisa da Real Time Big Data vai medir a disputa entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Sul, estado em que Jair Bolsonaro obteve mais votos que seus adversários no segundo turno das duas últimas eleições presidenciais. Em 2018, Bolsonaro recebeu 3,89 milhões de votos no estado, ante 2,26 milhões de Fernando Haddad (PT). Quatro anos depois, teve 3,73 milhões, contra 2,89 milhões de Lula.

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 23, o novo levantamento vai simular diretamente um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, além de medir a intenção de voto em um cenário de primeiro turno com treze nomes.

A pesquisa começa a ser realizada nesta quinta-feira, 24, e terá a coleta encerrada na segunda-feira, 28. A divulgação está prevista para terça-feira, 29.

Quem será testado no primeiro turno?

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário estimulado apresentado aos eleitores reúne Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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O instituto também fará uma pergunta espontânea, na qual o eleitor poderá dizer livremente em quem votaria para presidente.

Como será o confronto entre Lula e Flávio?

Em uma das principais perguntas do levantamento, a Real Time Big Data apresentará apenas Lula e Flávio Bolsonaro como opções para uma eventual disputa de segundo turno.

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O cenário permitirá medir diretamente o desempenho dos dois no eleitorado gaúcho. Na eleição presidencial de 2022, Jair Bolsonaro venceu Lula no Rio Grande do Sul no segundo turno, embora o petista tenha sido eleito presidente no resultado nacional.

A pesquisa também vai medir a rejeição dos treze nomes apresentados no cenário de primeiro turno, perguntando aos entrevistados em quais deles não votariam para presidente.

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O que a pesquisa perguntará sobre o governo Lula?

O levantamento ainda vai aferir a percepção dos eleitores gaúchos sobre o atual governo federal.

Os entrevistados serão questionados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Lula à frente da Presidência. Em outra pergunta, poderão classificar a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

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Como será feita a pesquisa?

A Real Time Big Data prevê entrevistar 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de setembro. A pesquisa será realizada por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento é realizado com recursos próprios da Real Time Big Data e tem divulgação prevista para 29 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.