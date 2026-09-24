🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Nova pesquisa testa Lula x Flávio em estado que deu maioria a Bolsonaro nas duas últimas eleições

Levantamento também mede a rejeição dos candidatos e a avaliação do governo Lula

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 08h58
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata, discursa em plenário
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
Nova pesquisa testa Lula x Flávio em estado que deu maioria a Bolsonaro nas duas últimas eleições Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da Real Time Big Data vai medir a disputa entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Sul, estado em que Jair Bolsonaro obteve mais votos que seus adversários no segundo turno das duas últimas eleições presidenciais. Em 2018, Bolsonaro recebeu 3,89 milhões de votos no estado, ante 2,26 milhões de Fernando Haddad (PT). Quatro anos depois, teve 3,73 milhões, contra 2,89 milhões de Lula.

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 23, o novo levantamento vai simular diretamente um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, além de medir a intenção de voto em um cenário de primeiro turno com treze nomes.

A pesquisa começa a ser realizada nesta quinta-feira, 24, e terá a coleta encerrada na segunda-feira, 28. A divulgação está prevista para terça-feira, 29.

Siga

Quem será testado no primeiro turno?

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário estimulado apresentado aos eleitores reúne Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

Continua após a publicidade

O instituto também fará uma pergunta espontânea, na qual o eleitor poderá dizer livremente em quem votaria para presidente.

Como será o confronto entre Lula e Flávio?

Em uma das principais perguntas do levantamento, a Real Time Big Data apresentará apenas Lula e Flávio Bolsonaro como opções para uma eventual disputa de segundo turno.

Continua após a publicidade

O cenário permitirá medir diretamente o desempenho dos dois no eleitorado gaúcho. Na eleição presidencial de 2022, Jair Bolsonaro venceu Lula no Rio Grande do Sul no segundo turno, embora o petista tenha sido eleito presidente no resultado nacional.

A pesquisa também vai medir a rejeição dos treze nomes apresentados no cenário de primeiro turno, perguntando aos entrevistados em quais deles não votariam para presidente.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que a pesquisa perguntará sobre o governo Lula?

O levantamento ainda vai aferir a percepção dos eleitores gaúchos sobre o atual governo federal.

Os entrevistados serão questionados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Lula à frente da Presidência. Em outra pergunta, poderão classificar a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Continua após a publicidade

Como será feita a pesquisa?

A Real Time Big Data prevê entrevistar 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de setembro. A pesquisa será realizada por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento é realizado com recursos próprios da Real Time Big Data e tem divulgação prevista para 29 de setembro.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).