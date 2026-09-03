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Política

Nova pesquisa testa Kalil, Cleitinho, Simões e Patrus na disputa pelo governo de Minas

Levantamento vai testar seis nomes em um cenário de segundo turno

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h03
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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Nova pesquisa testa Kalil, Cleitinho, Simões e Patrus na disputa pelo governo de Minas Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelo governo de Minas Gerais será medida em uma nova pesquisa do Real Time Big Data registrada na Justiça Eleitoral. O levantamento vai testar onze nomes em um cenário estimulado de primeiro turno e seis possíveis confrontos de segundo turno, além de medir a rejeição aos candidatos e a avaliação do governador Mateus Simões (PSD). Também será medida a corrida pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado.

A pesquisa começa a ser realizada nesta quinta-feira, 3, e tem divulgação prevista para terça, 8 de setembro. Ao todo, serão entrevistados 2.000 eleitores mineiros até o dia 7 por meio de abordagens telefônicas e digitais, combinando entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quem será testado na disputa pelo governo de Minas?

No cenário estimulado de primeiro turno, o Real Time Big Data apresentará aos entrevistados os nomes de Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

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Antes da lista, o instituto também fará uma pergunta espontânea, na qual o eleitor poderá indicar livremente em quem votaria para governador caso a eleição fosse realizada hoje.

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A pesquisa ainda perguntará em qual dos onze nomes o eleitor não votaria, permitindo medir a rejeição dos possíveis candidatos ao Palácio Tiradentes.

Quais confrontos serão testados no segundo turno?

O questionário prevê seis simulações de segundo turno. Alexandre Kalil será confrontado separadamente com Cleitinho Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias.

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Cleitinho também será testado contra Mateus Simões e Patrus Ananias. O sexto cenário colocará frente a frente Mateus Simões e Patrus.

Como a pesquisa vai medir a avaliação de Mateus Simões?

Além da intenção de voto, o Real Time Big Data perguntará aos eleitores se aprovam ou desaprovam o desempenho de Mateus Simões à frente do governo de Minas Gerais. Os entrevistados também poderão classificar a administração estadual como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

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O que será perguntado sobre a eleição para o Senado?

A pesquisa também medirá a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado. Os eleitores poderão indicar até dois candidatos entre os nomes apresentados pelo instituto.

A lista reúne Aécio Neves (PSDB), Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Áurea Carolina (PSOL), Carlin Moura (Avante), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marcelo Aro (PP), Marco Antônio Superman (Novo), Marília Campos (PT), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU).

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