Nova pesquisa testa Kalil, Cleitinho, Simões e Patrus na disputa pelo governo de Minas

Ler Resumo





Uma nova pesquisa Real Time Big Data para o governo de Minas Gerais testará onze nomes no primeiro turno, seis confrontos de segundo turno e a rejeição de candidatos. O levantamento também avaliará o governador Mateus Simões e a corrida pelas duas vagas ao Senado, entrevistando 2.000 eleitores mineiros.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A disputa pelo governo de Minas Gerais será medida em uma nova pesquisa do Real Time Big Data registrada na Justiça Eleitoral. O levantamento vai testar onze nomes em um cenário estimulado de primeiro turno e seis possíveis confrontos de segundo turno, além de medir a rejeição aos candidatos e a avaliação do governador Mateus Simões (PSD). Também será medida a corrida pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado.

A pesquisa começa a ser realizada nesta quinta-feira, 3, e tem divulgação prevista para terça, 8 de setembro. Ao todo, serão entrevistados 2.000 eleitores mineiros até o dia 7 por meio de abordagens telefônicas e digitais, combinando entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quem será testado na disputa pelo governo de Minas?

No cenário estimulado de primeiro turno, o Real Time Big Data apresentará aos entrevistados os nomes de Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

Antes da lista, o instituto também fará uma pergunta espontânea, na qual o eleitor poderá indicar livremente em quem votaria para governador caso a eleição fosse realizada hoje.

Continua após a publicidade

A pesquisa ainda perguntará em qual dos onze nomes o eleitor não votaria, permitindo medir a rejeição dos possíveis candidatos ao Palácio Tiradentes.

Quais confrontos serão testados no segundo turno?

O questionário prevê seis simulações de segundo turno. Alexandre Kalil será confrontado separadamente com Cleitinho Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias.

Continua após a publicidade

Cleitinho também será testado contra Mateus Simões e Patrus Ananias. O sexto cenário colocará frente a frente Mateus Simões e Patrus.

Como a pesquisa vai medir a avaliação de Mateus Simões?

Além da intenção de voto, o Real Time Big Data perguntará aos eleitores se aprovam ou desaprovam o desempenho de Mateus Simões à frente do governo de Minas Gerais. Os entrevistados também poderão classificar a administração estadual como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Continua após a publicidade

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

O que será perguntado sobre a eleição para o Senado?

A pesquisa também medirá a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado. Os eleitores poderão indicar até dois candidatos entre os nomes apresentados pelo instituto.

A lista reúne Aécio Neves (PSDB), Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Áurea Carolina (PSOL), Carlin Moura (Avante), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marcelo Aro (PP), Marco Antônio Superman (Novo), Marília Campos (PT), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU).