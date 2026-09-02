Nova pesquisa Quaest testa disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

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A Quaest divulgará nova pesquisa eleitoral para Presidente em Pernambuco na terça, 8. O levantamento, encomendado pela Globo, medirá intenções de voto no primeiro turno e testará um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo. A amostra inclui 1.302 eleitores e mede também a rejeição e potencial de voto.

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A Quaest vai divulgar na próxima terça-feira, 8, uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República em Pernambuco. O levantamento vai medir as intenções de voto no primeiro turno e testar um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Encomendada pela Globo, a pesquisa será realizada entre sexta-feira, 4, e segunda-feira, 7, com 1.302 eleitores pernambucanos de 16 anos ou mais. A margem de erro prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O que a Quaest vai medir na disputa presidencial

No primeiro turno, a Quaest apresentará aos entrevistados um cenário com Lula, Flávio Bolsonaro, Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

O instituto também aplicará um segundo cenário, desta vez sem Marçal. Além da intenção de voto, os eleitores que indicarem algum candidato serão questionados se a escolha é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

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No segundo turno, haverá um confronto direto entre Lula e Flávio. Os entrevistados poderão escolher um dos dois candidatos, declarar voto branco ou nulo, dizer que não pretendem votar ou que ainda estão indecisos.

Pesquisa também vai medir rejeição

Outro dado que poderá ajudar a dimensionar a disputa no estado é o potencial de voto e a rejeição dos presidenciáveis. Para cada um dos nomes apresentados, a Quaest perguntará se o eleitor não conhece o candidato, se o conhece e poderia votar nele ou se não votaria nele de jeito nenhum.

O questionário também vai identificar o posicionamento político dos entrevistados, dividindo-os entre lulistas, eleitores de esquerda não lulistas, independentes, eleitores de direita não bolsonaristas e bolsonaristas.

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A pesquisa ainda perguntará em quem o entrevistado votou no segundo turno da eleição presidencial de 2022, quando Lula enfrentou Jair Bolsonaro.

Levantamento ouvirá 1.302 eleitores

As entrevistas serão pessoais, domiciliares e presenciais. A amostra será distribuída a partir de critérios como sexo, idade, renda familiar e escolaridade. Segundo o registro, 54% dos entrevistados serão mulheres e 46%, homens. A pesquisa também prevê distribuição por diferentes faixas etárias, de renda e de instrução.

O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02317/2026, a pesquisa poderá ser divulgada a partir de 8 de setembro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.