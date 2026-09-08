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Política

Nova pesquisa testa disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento em São Paulo testa intenção de voto para a Presidência, cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e avaliação do governo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 22h55
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data sobre a eleição presidencial de 2026 testa a preferência dos eleitores do estado de São Paulo em uma simulação de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O questionário também apresenta 13 nomes para o primeiro turno e mede a rejeição aos candidatos e a avaliação dos eleitores sobre o desempenho do governo Lula.

O que a pesquisa pergunta sobre a eleição presidencial?

O levantamento apresenta primeiro uma pergunta espontânea, na qual o eleitor é convidado a indicar em quem votaria para presidente caso a eleição fosse realizada naquele momento, sem receber uma lista de candidatos.

Em seguida, o questionário apresenta uma relação estimulada de 13 nomes. Entre eles estão Flávio Bolsonaro (PL), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Wilson Grassi (Democrata). O eleitor também pode declarar voto branco ou nulo ou afirmar que não sabe ou não quer responder.

O levantamento traz uma única simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula.

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Quais candidatos enfrentam maior rejeição?

A pesquisa também pergunta em quais dos 13 candidatos apresentados o entrevistado não votaria para presidente. Trata-se de uma pergunta estimulada, com ordem randomizada dos nomes.

Além dos candidatos, o eleitor pode responder que poderia votar em todos ou que não sabe ou não quer responder. O levantamento, portanto, permite medir a rejeição aos nomes incluídos na disputa apresentada aos entrevistados.

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Como os eleitores avaliam o governo Lula?

O questionário dedica duas perguntas à avaliação do presidente. A primeira verifica se o entrevistado aprova ou desaprova o desempenho de Lula à frente do governo federal.

A segunda detalha essa avaliação em uma escala que vai de ótimo a péssimo, com as opções bom, regular, ruim e não sei. Dessa forma, o levantamento combina a intenção de voto com a percepção dos eleitores sobre a atuação do presidente.

Quando a pesquisa será divulgada?

O Real Time Big Data entrevistará 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro. A divulgação está prevista para 14 de setembro.

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A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um modelo de amostragem aleatória simples. O nível de confiança estimado é de 95%.

O levantamento foi realizado pelo Real Time Mídia Ltda e contratado pela própria empresa. O registro na Justiça Eleitoral é BR-05824/2026.

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