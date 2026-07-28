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Política

Nova pesquisa testa disputa entre Tarcísio e Haddad em São Paulo

Levantamento também testará a corrida pelo Senado e a influência dos debates sobre o voto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 10h31 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h19
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O Instituto Vox Brasil registrou uma nova pesquisa para medir as disputas pelo governo de São Paulo e pelo Senado nas eleições de 2026. O levantamento será realizado entre quarta, 29, e sexta, 31, com 1.480 eleitores, e tem divulgação prevista para o domingo, 2 de agosto.

A margem de erro máxima é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como será medida a disputa pelo governo?

A pesquisa perguntará primeiro, de forma espontânea, em quem o eleitor votaria para governador. Depois, apresentará uma lista com Carlos Machado, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia, Vivian Mendes e Izadora Dias.

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Qual segundo turno será testado?

O levantamento vai simular um confronto direto entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Também será medida a rejeição aos seis nomes incluídos no cenário estimulado.

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O que será perguntado sobre o Senado?

A Vox Brasil apresentará dez nomes para a disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado: Alex Manente, André do Prado, Guilherme Derrite, Maíra de Souza, Márcio Alves, Marina Silva, Paulinho da Força, Ricardo Salles, Simone Tebet, Soninha Francine.

O eleitor indicará o primeiro e o segundo voto e poderá rejeitar mais de um candidato.

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Como será avaliado o governo Tarcísio?

Os entrevistados responderão se aprovam ou desaprovam a administração de Tarcísio de Freitas. A pesquisa também perguntará se o voto declarado é definitivo ou pode mudar.

Os debates podem influenciar o eleitor?

A pesquisa perguntará se o eleitor pretende assistir aos debates entre os candidatos ao governo de São Paulo.

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Em seguida, os entrevistados deverão informar se os confrontos televisivos podem fazê-los mudar de voto. As opções incluem a possibilidade de mudança, a decisão já consolidada, a ausência de interesse pelos debates ou a indecisão sobre o tema.

As duas perguntas permitirão medir tanto o alcance esperado dos debates quanto sua capacidade declarada de influenciar a escolha dos eleitores.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Eleições: São Paulo
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Pesquisas Eleitorais
Tarcísio Gomes de Freitas
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