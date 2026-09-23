Nova pesquisa testa disputa entre Lula e Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

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Uma nova pesquisa da AtlasIntel, registrada no TSE, vai detalhar a disputa pela Presidência da República no Ceará. O estudo aborda cenários de primeiro e segundo turno, com destaque para Lula e vários adversários, além de medir a aprovação presidencial e a imagem de líderes nacionais. Entenda como o eleitor cearense avalia o rumo do país e os políticos.

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A nova pesquisa da AtlasIntel registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta, 23, vai medir como está a disputa pela Presidência da República no estado do Ceará.

No cenário estimulado para o primeiro turno da eleição, o questionário inclui Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), o escritor Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), além das opções de voto branco ou nulo e não sabe.

Como serão testados os cenários de segundo turno?

A AtlasIntel apresenta aos entrevistados cinco possibilidades de segundo turno para presidente, todas com Lula em um dos lados da disputa.

O petista é confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Em cada cenário, o eleitor também pode optar por branco, nulo ou dizer que não sabe em quem votaria.

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Os resultados permitirão observar como esses diferentes confrontos presidenciais se apresentam especificamente entre os eleitores do Ceará.

O que mais a pesquisa mede sobre Lula e seus adversários?

O levantamento também pergunta aos entrevistados se aprovam ou desaprovam o desempenho do presidente Lula e como avaliam sua administração, em uma escala que vai de ótimo ou bom a regular e ruim ou péssimo.

Outro bloco mede a imagem positiva ou negativa de diferentes lideranças nacionais. Além de Lula, aparecem Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.

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A pesquisa ainda pergunta em quais políticos o eleitor não votaria de jeito nenhum. A lista inclui Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema, além de nomes da política cearense.

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Como o eleitor cearense vê o rumo do país?

O questionário busca saber ainda se, na avaliação dos entrevistados, o Brasil está seguindo um bom ou um mau caminho. A mesma pergunta é feita em relação ao Ceará.

Também há uma questão sobre posicionamento ideológico. O eleitor pode se identificar como de direita bolsonarista, direita não bolsonarista, centro, esquerda não lulista ou esquerda lulista, além da opção de não ter posicionamento definido.

Como será feita a pesquisa?

A AtlasIntel pretende entrevistar 1.800 eleitores do Ceará entre 23 e 28 de setembro. A coleta será feita por meio de questionário estruturado pela internet, com pós-estratificação da amostra de acordo com características do eleitorado do estado.

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A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Focus Comunicação e Mídia Ltda., ao custo de 55.000 reais. A divulgação dos resultados está prevista para 29 de setembro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.