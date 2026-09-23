Nova pesquisa testa disputa entre Lula e Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste
Levantamento vai contar com 1.800 entrevistas e mede cinco cenários de segundo turno
A nova pesquisa da AtlasIntel registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta, 23, vai medir como está a disputa pela Presidência da República no estado do Ceará.
No cenário estimulado para o primeiro turno da eleição, o questionário inclui Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), o escritor Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), além das opções de voto branco ou nulo e não sabe.
Como serão testados os cenários de segundo turno?
A AtlasIntel apresenta aos entrevistados cinco possibilidades de segundo turno para presidente, todas com Lula em um dos lados da disputa.
O petista é confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Em cada cenário, o eleitor também pode optar por branco, nulo ou dizer que não sabe em quem votaria.
Os resultados permitirão observar como esses diferentes confrontos presidenciais se apresentam especificamente entre os eleitores do Ceará.
O que mais a pesquisa mede sobre Lula e seus adversários?
O levantamento também pergunta aos entrevistados se aprovam ou desaprovam o desempenho do presidente Lula e como avaliam sua administração, em uma escala que vai de ótimo ou bom a regular e ruim ou péssimo.
Outro bloco mede a imagem positiva ou negativa de diferentes lideranças nacionais. Além de Lula, aparecem Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.
A pesquisa ainda pergunta em quais políticos o eleitor não votaria de jeito nenhum. A lista inclui Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema, além de nomes da política cearense.
Como o eleitor cearense vê o rumo do país?
O questionário busca saber ainda se, na avaliação dos entrevistados, o Brasil está seguindo um bom ou um mau caminho. A mesma pergunta é feita em relação ao Ceará.
Também há uma questão sobre posicionamento ideológico. O eleitor pode se identificar como de direita bolsonarista, direita não bolsonarista, centro, esquerda não lulista ou esquerda lulista, além da opção de não ter posicionamento definido.
Como será feita a pesquisa?
A AtlasIntel pretende entrevistar 1.800 eleitores do Ceará entre 23 e 28 de setembro. A coleta será feita por meio de questionário estruturado pela internet, com pós-estratificação da amostra de acordo com características do eleitorado do estado.
A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Focus Comunicação e Mídia Ltda., ao custo de 55.000 reais. A divulgação dos resultados está prevista para 29 de setembro.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.