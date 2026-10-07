Nova pesquisa testa disputa entre Flávio e Lula no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil

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Uma nova pesquisa Quaest, encomendada pela Globo, vai medir a disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro e Lula no Rio de Janeiro. Divulgada em 12 de outubro, o levantamento atualizará as intenções de voto no segundo turno, a firmeza das escolhas e a percepção sobre a vitória, além de outros dados importantes.

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A disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula pela Presidência terá uma nova medição entre os eleitores do estado do Rio de Janeiro na segunda-feira, 12 de outubro. A pesquisa Quaest, encomendada pela Globo, vai atualizar as intenções de voto no segundo turno e perguntar se as escolhas já são definitivas ou ainda podem mudar até a eleição.

As entrevistas estão previstas para ocorrer entre 8 e 11 de outubro. O levantamento também investigará em quem os eleitores votaram no primeiro turno, quem acreditam que vencerá a disputa presidencial e como avaliam o trabalho de Lula.

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Como será medida a distância entre Flávio e Lula?

O questionário começa o bloco presidencial com uma pergunta espontânea: se o entrevistado já escolheu em quem votará e, em caso positivo, qual é o candidato. Nessa etapa, os nomes não são apresentados.

Depois, a Quaest perguntará como o eleitor votaria se o segundo turno fosse realizado naquele momento.

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O levantamento retratará as intenções de voto no eleitorado fluminense.

A escolha para presidente já é definitiva?

Entre os entrevistados que indicarem um candidato ou voto branco ou nulo, a Quaest perguntará se a decisão é definitiva ou se pode mudar caso algo aconteça até a eleição.

O instituto também registrará o voto declarado no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. As respostas permitirão observar como os eleitores dos candidatos que ficaram fora da segunda etapa se posicionam agora no confronto entre Flávio e Lula.

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Quem os eleitores acreditam que vai vencer?

A pesquisa perguntará quem o entrevistado acredita que ganhará a eleição presidencial, independentemente de sua própria intenção de voto.

Outra questão investigará o que causa mais medo: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula. O questionário também permite registrar espontaneamente quem teme as duas possibilidades ou nenhuma delas.

O bloco presidencial inclui ainda a aprovação do trabalho de Lula, o interesse pelas eleições e a intenção de comparecer às urnas. Para os que não votaram no primeiro turno, há perguntas sobre os motivos da ausência e possíveis dificuldades para chegar ao local de votação.

O que mais será investigado no Rio?

O mesmo questionário inclui a disputa pelo governo estadual entre Douglas Ruas e Eduardo Paes. Além das intenções de voto, serão medidos o conhecimento dos candidatos, a imagem de cada um e a percepção sobre seus atributos.

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A Quaest também perguntará se os eleitores gostariam de ter um governador aliado de Lula, aliado de Bolsonaro ou independente, e qual candidato associam ao apoio de cada liderança nacional.

Embora as perguntas sejam aplicadas em um único instrumento, as disputas presidencial e estadual foram formalizadas em registros separados na Justiça Eleitoral.

Como será feita a pesquisa?

A Quaest prevê realizar 1.302 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais residentes no estado do Rio de Janeiro, entre 8 e 11 de outubro. A divulgação está prevista para 12 de outubro.

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O plano amostral combina sorteio de municípios e setores censitários com cotas de sexo, idade, renda e escolaridade. A margem de erro máxima prevista é de aproximadamente três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Contratado pela Globo Comunicação e Participações, o levantamento sobre a disputa presidencial foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02875/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.