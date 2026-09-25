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Política

Nova pesquisa testa a disputa Lula x Flávio no berço do bolsonarismo

Levantamento ouvirá 2.000 eleitores e testará também rejeição e avaliação do governo Lula

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 08h49 | Atualizado em 25 set 2026, 09h03
Lula, de chapéu e camisa branca, acena para uma multidão vermelha à esquerda; Flávio Bolsonaro, de camisa amarela Meu Partido é o Brasil, sorri em meio a apoiadores à direita
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Francio de Holanda/VEJA e Vittor Sales/Divulgação)
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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir a disputa pela Presidência da República entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 24, o levantamento terá um cenário de primeiro turno com treze nomes e uma simulação de segundo turno entre os dois adversários.

A pesquisa começa a ser realizada nesta sexta-feira, 25, e seguirá até terça-feira, 29. A divulgação está prevista para quarta-feira, 30.

No primeiro turno, o Real Time Big Data apresentará aos entrevistados uma lista formada por Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Antes do cenário estimulado, a pesquisa também perguntará espontaneamente em quem o eleitor votaria para presidente caso a eleição fosse realizada hoje.

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Como será testado um segundo turno entre Lula e Flávio?

Além do cenário de primeiro turno, o levantamento colocará Lula e Flávio Bolsonaro frente a frente em uma simulação de segundo turno. Os entrevistados poderão escolher entre os dois nomes ou declarar voto branco ou nulo. A pesquisa também registrará os que não souberem ou não responderem.

O questionário permitirá ainda medir a rejeição aos treze nomes apresentados no cenário estimulado. Nesse caso, o eleitor será questionado sobre em quais candidatos não votaria para presidente.

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O que a pesquisa vai medir sobre o governo Lula?

O Real Time Big Data também perguntará aos eleitores do Rio de Janeiro se aprovam ou desaprovam o desempenho de Lula à frente do governo federal.

Em outra questão, os entrevistados poderão classificar a gestão do presidente como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

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Quando a pesquisa será divulgada?

Contratado pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-05193/2026. O Real Time Big Data entrevistará 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre 25 e 29 de setembro.

As entrevistas serão realizadas por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação dos resultados está prevista para 30 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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