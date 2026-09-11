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Política

Nova pesquisa testa a disputa Lula x Flávio e outros quatro nomes no 2º turno

Levantamento terá 2.000 entrevistas e está previsto para ser divulgado na próxima semana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 11h35 | Atualizado em 11 set 2026, 12h56
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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Nova pesquisa testa a disputa Lula x Flávio e outros quatro nomes no 2º turno Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República vai testar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro e outros quatro nomes em eventuais cenários de segundo turno. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08691/2026, também vai medir a avaliação e a aprovação do governo federal.

A pesquisa será realizada pelo Instituto Datatrends entre os dias 12 e 14 de setembro, com 2.000 eleitores de todo o país. A divulgação está prevista para quarta-feira, 16.

No cenário estimulado de primeiro turno, os entrevistados poderão escolher entre Clariana Barão, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Wilson Grassi e Romeu Zema.

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O questionário também oferece as opções de voto branco ou nulo e de não sabe ou não respondeu. A ordem dos candidatos será alternada durante as entrevistas.

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Quem enfrenta Lula nos cenários de segundo turno?

O levantamento terá cinco simulações de eventual segundo turno, todas com Lula em uma das posições.

O presidente será confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em cada cenário, o eleitor poderá ainda optar por voto branco ou nulo ou declarar que não sabe em quem votar.

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O que a pesquisa vai perguntar sobre o governo Lula?

Além da intenção de voto, a Datatrends vai medir a percepção dos eleitores sobre a gestão de Lula.

Uma das perguntas pedirá que o entrevistado classifique o governo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Em seguida, o levantamento fará uma pergunta direta sobre aprovação: se o eleitor aprova ou desaprova a administração do presidente.

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Como será feita a pesquisa?

A pesquisa vai ouvir 2.000 eleitores com 16 anos ou mais, com título eleitoral e aptos a votar no Brasil.

As entrevistas serão realizadas por telefone, por meio de sistema automatizado, com abrangência nacional. A amostra será distribuída pelas 27 unidades da Federação proporcionalmente ao tamanho do eleitorado de cada estado.

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Os resultados serão ponderados por gênero, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e distribuição territorial. A margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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