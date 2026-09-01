Nova pesquisa testa a disputa Lula x Flávio após sabatinas da Globo e surpresa de Cury

Ler Resumo





Uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República, do Instituto Veritá, foi registrada no TSE. O levantamento testará treze nomes no primeiro turno e cinco cenários de segundo turno, incluindo Lula contra Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Pablo Marçal, Renan Santos e Ronaldo Caiado. Os resultados serão divulgados em 6 de setembro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República foi registrada nesta segunda-feira, 31, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento do Instituto Veritá começará a ouvir eleitores nesta terça-feira, 1º de setembro, e vai medir a intenção de voto em um cenário com treze nomes, além de testar cinco possíveis confrontos de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

O levantamento do Instituto Veritá, começa a ser realizado nesta terça-feira, 1º de setembro, e seguirá até sexta-feira, 4. A previsão é que os resultados sejam divulgados no domingo, 6. A pesquisa ouvirá 3.840 eleitores em todo o Brasil e a margem máxima estimada de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quais nomes serão testados para presidente?

Antes de apresentar uma lista de candidatos, o Veritá perguntará aos entrevistados se eles já têm um nome em quem pretendem votar para presidente. Aos que responderem afirmativamente, será feita uma pergunta espontânea: “Em qual candidato você votaria para Presidente do Brasil?”.

O questionário registra como opções Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). Também são previstas respostas em branco ou nulo, não sabe ou não respondeu e, na pergunta espontânea, a classificação de equívoco.

Continua após a publicidade

Na sequência, os mesmos nomes serão apresentados aos entrevistados no cenário estimulado, com a pergunta: “Se a eleição fosse hoje e esses fossem os candidatos, em quem você votaria para Presidente do Brasil?”.

Como serão as simulações de segundo turno?

O questionário prevê cinco cenários de segundo turno. Lula será confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Pablo Marçal, Renan Santos e Ronaldo Caiado.

Continua após a publicidade

No duelo entre Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa também perguntará aos entrevistados que escolherem um dos dois candidatos por que tomaram essa decisão. A justificativa será registrada em resposta aberta.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que a pesquisa vai medir além da intenção de voto?

O Veritá também medirá a rejeição aos nomes apresentados. A pergunta será: “Se a eleição fosse hoje e esses fossem os candidatos, em quem você NÃO votaria de jeito nenhum para Presidente do Brasil?”.

Os entrevistados poderão escolher entre os mesmos treze nomes incluídos no cenário presidencial. Aqueles que apontarem um candidato ainda serão convidados a justificar a resposta.

O questionário termina com uma pergunta sobre o comportamento eleitoral em 2022: “Em quem votou no segundo turno em 2022?”. As alternativas previstas são Bolsonaro, Lula, voto nulo, não comparecimento e não lembra ou não quer responder.

Continua após a publicidade

Como a pesquisa será realizada?

As entrevistas serão feitas por ligações para telefones celulares, com questionário eletrônico estruturado e uma unidade automatizada de respostas audíveis e auditáveis. A amostra foi planejada para representar o eleitorado brasileiro e utiliza o método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho, com seleção em múltiplos estágios e critérios de distribuição por sexo, idade, escolaridade e nível econômico.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.