Nova pesquisa testa a disputa Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno pela primeira vez

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A AtlasIntel divulgará sua primeira pesquisa do segundo turno presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta sexta, 9. O levantamento, pós-primeiro turno, aborda intenção de voto, rejeição, confiança em áreas de governo, preocupações e avaliação da economia e STF, oferecendo um panorama completo da disputa.

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A AtlasIntel divulga na próxima sexta-feira, 9, sua primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O levantamento será o primeiro do instituto depois do primeiro turno, que terminou com o senador à frente do presidente, e vai mostrar como começa a disputa direta pela Presidência nesta nova etapa da campanha.

O questionário registrado no Tribunal Superior Eleitoral (BR-03663/2026) vai além da intenção de voto entre os dois candidatos. A pesquisa também medirá o grau de decisão do eleitor, qual dos dois é mais rejeitado, em quem os brasileiros confiam mais para administrar diferentes áreas do governo e quais temas aparecem entre os principais problemas do país. Haverá ainda perguntas sobre economia, avaliação do governo Lula, crise no Supremo Tribunal Federal e Banco Master.

Como começa a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno?

A principal pergunta do levantamento será direta: se o segundo turno fosse hoje, o eleitor votaria em Flávio Bolsonaro, Lula, branco ou nulo, ou ainda não saberia responder. Diferentemente das pesquisas realizadas antes do primeiro turno, o questionário já não apresenta outros candidatos na disputa presidencial.

A pesquisa permitirá, portanto, estabelecer o primeiro retrato da AtlasIntel sobre a corrida restrita aos dois candidatos que chegaram ao segundo turno.

Quanto do voto já está decidido?

Um dos recortes mais importantes será a firmeza das escolhas. A AtlasIntel perguntará se o voto para o segundo turno já está completamente decidido, se o eleitor tem uma inclinação mas ainda poderia mudar ou se ainda não tomou uma decisão.

O dado ajudará a dimensionar o tamanho do eleitorado efetivamente disponível nesta fase da campanha e quanto do placar inicial ainda pode se movimentar até a votação.

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Quem é mais rejeitado entre Lula e Flávio?

A pesquisa também fará uma comparação direta de rejeição. Os entrevistados deverão escolher qual dos dois candidatos mais rejeitam para a Presidência: Lula ou Flávio Bolsonaro.

Além dessa pergunta, o instituto vai medir a imagem positiva ou negativa de diferentes personagens políticos. A lista inclui os próprios Lula e Flávio, além de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Janja, Geraldo Alckmin, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Zema, Davi Alcolumbre, Hugo Motta e Alfredo Gaspar.

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Em quais áreas Lula ou Flávio inspiram mais confiança?

Outro bloco coloca os dois candidatos frente a frente em diferentes áreas de governo. Os entrevistados responderão em quem confiam mais para cuidar de economia e inflação, saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, combate à corrupção, política externa, impostos, equilíbrio fiscal, promoção da democracia, geração de empregos, pobreza e desigualdade, infraestrutura e proteção do meio ambiente.

O recorte permitirá observar se a vantagem de cada candidato muda conforme o tema discutido, sem se limitar ao placar geral de intenção de voto.

O que mais preocupa o eleitor em um governo Lula ou Flávio?

A AtlasIntel também perguntará qual resultado eleitoral provoca mais medo ou preocupação: a reeleição de Lula ou a eleição de Flávio Bolsonaro. O entrevistado poderá ainda responder que os dois cenários o preocupam igualmente.

Outra pergunta vai identificar os maiores problemas do Brasil na avaliação dos eleitores. Entre as opções estão saúde, educação, criminalidade, corrupção, economia e inflação, enfraquecimento da democracia, polarização política, impostos, funcionamento da Justiça, pobreza e desemprego, endividamento das famílias e outros temas.

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Quais medidas do governo Lula são vistas como acerto ou erro?

A pesquisa terá ainda um bloco específico sobre políticas adotadas ou anunciadas pelo governo Lula. Os entrevistados deverão classificar cada uma como acerto ou erro.

Entre as medidas testadas estão o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o Gás do Povo, a gratuidade dos medicamentos do Farmácia Popular, o Pé-de-Meia, a isenção do Imposto de Renda para rendas abaixo de 5.000 reais, o Desenrola, a retirada de empresas públicas do programa de privatização, o Move Brasil e o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para obtenção da CNH.

Como o eleitor avalia a economia?

A situação econômica ganhará um bloco próprio. A AtlasIntel perguntará como o brasileiro avalia atualmente a economia do país, o mercado de trabalho e a situação financeira de sua própria família, classificando cada uma dessas dimensões como boa, ruim ou normal.

O instituto também vai medir as expectativas para os próximos seis meses, a intenção de compra de bens duráveis e a percepção sobre quanto os preços subiram recentemente e quanto deverão subir nos meses seguintes.

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A crise no STF pesa mais para Lula ou Flávio?

O questionário volta a medir os efeitos políticos da crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Os entrevistados responderão se consideram que o episódio prejudica mais Lula, mais Flávio Bolsonaro, os dois igualmente ou nenhum dos dois.

A pesquisa também retomará a pergunta sobre o Banco Master e questionará qual grupo político é percebido como mais envolvido no esquema de fraudes financeiras: aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, o Centrão, todos igualmente ou nenhum deles.

Como será possível acompanhar a migração dos votos do primeiro turno?

O perfil dos entrevistados inclui uma pergunta sobre em quem cada eleitor votou no primeiro turno da eleição presidencial de 2026. A lista reúne todos os candidatos que disputaram aquela etapa, além de branco, nulo e abstenção.

Esse cruzamento poderá mostrar como os eleitores de Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Zema e dos demais candidatos se distribuem agora entre Lula e Flávio, caso a AtlasIntel divulgue essas segmentações no relatório final.

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Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel será realizada com 5.000 entrevistados entre os dias 3 e 8 de outubro, por meio de coleta aleatória via questionário estruturado na web, com pós-estratificação da amostra conforme as características do eleitorado brasileiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registrado no TSE sob o número BR-03663/2026, o levantamento será divulgado na sexta-feira, 9.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.