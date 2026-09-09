Nova pesquisa testa a disputa entre Paes, Douglas Ruas e Garotinho pelo governo do Rio

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Uma nova pesquisa eleitoral para o governo do Rio de Janeiro, conduzida pelo Real Time Big Data, começa nesta quarta-feira, 9. O levantamento testará cenários com Eduardo Paes, Douglas Ruas, Garotinho e outros seis candidatos, além de simular segundos turnos. A pesquisa ouvirá 2.000 eleitores e divulgará os resultados na segunda, 14.

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Uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa pelo governo do Rio de Janeiro começa a ser realizada nesta quarta-feira, 9. O levantamento do Real Time Big Data vai testar cenários com Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL), Garotinho (Republicanos) e outros seis nomes apresentados aos entrevistados.

A pesquisa vai ouvir 2.000 eleitores entre esta quarta e o sábado, 12. A divulgação dos resultados está prevista para segunda-feira, 14.

Além da intenção de voto para o primeiro turno, o instituto vai medir a rejeição aos candidatos e simular confrontos de segundo turno entre Paes e Douglas Ruas e entre Paes e Garotinho.

Quais nomes serão testados para o governo do Rio?

O questionário começa com uma pergunta espontânea, na qual o eleitor pode indicar livremente em quem votaria para governador se a eleição fosse hoje.

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Na sequência, o Real Time Big Data apresenta dois cenários estimulados. No primeiro, aparecem André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL).

O segundo cenário retira Garotinho da relação e mantém os outros oito nomes. Os entrevistados também podem responder que votariam em branco ou nulo ou que ainda não sabem em quem votar.

Como serão os cenários de segundo turno?

A pesquisa vai testar duas disputas diretas pelo governo fluminense. Em uma delas, os eleitores terão de escolher entre Douglas Ruas e Eduardo Paes. Na outra, o confronto será entre Paes e Garotinho.

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O levantamento também perguntará em quais dos nove nomes apresentados no cenário mais amplo o eleitor não votaria de maneira alguma, permitindo medir a rejeição de cada possível candidato.

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O que mais a pesquisa vai medir?

O questionário inclui ainda perguntas sobre a eleição para o Senado, na qual os entrevistados poderão indicar até dois candidatos entre os nomes apresentados pelo instituto.

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Outro bloco será dedicado ao governo estadual. Os eleitores serão questionados sobre aprovação ou desaprovação do desempenho do governador Ricardo Couto de Castro e também poderão classificá-lo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Como será feita a pesquisa?

O levantamento será realizado em todo o estado do Rio de Janeiro por meio de entrevistas telefônicas e digitais, combinando entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A amostra será composta por 2.000 eleitores e terá distribuição baseada em critérios como gênero, idade, escolaridade e renda.

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A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.