Nova pesquisa testa a disputa entre Cleitinho, Patrus, Kalil e Simões pelo governo de Minas

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data detalha a disputa pelo governo de Minas Gerais, testando onze candidatos no primeiro turno e seis cenários no segundo. O levantamento também mede a corrida pelas duas vagas no Senado e a aprovação do governador Mateus Simões. Fique por dentro dos favoritos e rejeições antes da divulgação em 28 de setembro.

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data vai mostrar na próxima segunda-feira, 28, como está a disputa pelo governo de Minas Gerais, com onze nomes testados no primeiro turno e seis diferentes confrontos em um eventual segundo turno. O levantamento também medirá a corrida pelas duas vagas mineiras no Senado e a avaliação do governador Mateus Simões (PSD).

A pesquisa começou a ser realizada nesta quarta-feira, 23, e ouvirá 2.000 eleitores mineiros até sábado, 26. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quem será testado na disputa pelo governo de Minas?

No cenário estimulado para o primeiro turno, a pesquisa apresentará onze nomes aos entrevistados.

Serão testados Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

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O levantamento também medirá a rejeição aos onze nomes, perguntando aos entrevistados em qual deles não votariam para governador de Minas Gerais.

Quais confrontos de segundo turno serão pesquisados?

O Real Time Big Data testará seis diferentes confrontos para um eventual segundo turno no estado.

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Alexandre Kalil será colocado frente a frente com Cleitinho Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias. Cleitinho também será confrontado com Mateus Simões e Patrus. O sexto cenário colocará Mateus Simões e Patrus Ananias em uma disputa direta.

Assim, o levantamento medirá o desempenho dos quatro nomes em diferentes combinações de segundo turno.

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Quem será testado na corrida ao Senado?

A pesquisa apresentará dezesseis nomes na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado. Como o eleitor poderá escolher até dois candidatos, o questionário perguntará qual seria o primeiro e o segundo voto de cada entrevistado.

A lista inclui Aécio Neves (PSDB), Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Áurea Carolina (PSOL), Carlin Moura (Avante), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marcelo Aro (PP), Marco Antônio Superman (Novo), Marília Campos (PT), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU).

Também haverá as opções de voto nulo ou branco e de não saber ou não responder.

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Como cada candidato apareceu na última pesquisa do Real Time Big Data?

Na pesquisa anterior do Real Time Big Data, divulgada na segunda, 21 de setembro, Cleitinho Azevedo aparecia com 35% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Patrus Ananias, com 19%. Alexandre Kalil e Mateus Simões tinham 10% cada, Flávio Roscoe aparecia com 8% e Gabriel, com 6%.

Nos cenários de segundo turno, Cleitinho marcava 46% contra 35% de Kalil, 44% contra 37% de Mateus Simões e aparecia em empate técnico com Patrus, por 43% a 42%.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro e tinha margem de erro de dois pontos percentuais.

Como a pesquisa será realizada?

O Real Time Big Data informa que o levantamento será feito por meio de entrevistas telefônicas e digitais, combinando entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A amostra será distribuída para representar o eleitorado mineiro segundo características como gênero, idade, escolaridade e renda. Serão realizadas 2.000 entrevistas entre 23 e 26 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Record TV Minas por 20.000 reais. A divulgação está prevista para 28 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-03351/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.