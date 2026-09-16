Nova pesquisa testa a disputa entre Cleitinho, Patrus e Kalil pelo governo de Minas e as duas vagas ao Senado

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data revelará a disputa pelo governo de Minas Gerais, testando onze nomes no 1º turno e seis confrontos no 2º. O levantamento também mede a corrida pelas duas vagas no Senado e a aprovação do governador Mateus Simões. Serão ouvidos 2.000 eleitores até sábado, com divulgação dia 21.

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data vai mostrar na próxima segunda-feira, 21, como está a disputa pelo governo de Minas Gerais, com onze nomes testados no primeiro turno e seis diferentes confrontos em eventual segundo turno. O levantamento também medirá a corrida pelas duas vagas mineiras no Senado e a avaliação do governador Mateus Simões (PSD).

A pesquisa começou a ser realizada nesta quarta-feira, 16, e ouvirá 2.000 eleitores mineiros até sábado, 19. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quem será testado na disputa pelo governo de Minas?

A pesquisa fará uma primeira pergunta espontânea sobre a preferência dos eleitores para o governo mineiro e, na sequência, apresentará um cenário estimulado com onze nomes.

Serão testados Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

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O levantamento também medirá a rejeição dos onze nomes, perguntando aos entrevistados em qual deles não votariam para governador de Minas Gerais.

Quais confrontos de segundo turno serão pesquisados?

O Real Time Big Data testará seis diferentes confrontos para um eventual segundo turno.

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Alexandre Kalil será colocado frente a frente com Cleitinho Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias. Cleitinho também será confrontado com Mateus Simões e Patrus. O sexto cenário colocará Mateus Simões e Patrus Ananias em uma disputa direta.

Com isso, a pesquisa permitirá medir o desempenho dos quatro nomes em diferentes combinações de segundo turno, sem restringir o levantamento a apenas um confronto.

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Quem será testado na corrida ao Senado?

A pesquisa apresentará dezesseis nomes na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado. Como o eleitor poderá escolher dois senadores em 2026, o questionário perguntará qual seria o primeiro e o segundo voto de cada entrevistado.

A lista inclui Aécio Neves (PSDB), Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Áurea Carolina (PSOL), Carlin Moura (Avante), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marcelo Aro (PP), Marco Antônio Superman (Novo), Marília Campos (PT), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU).

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Como será medida a avaliação de Mateus Simões?

O levantamento também vai medir a percepção dos mineiros sobre a atual gestão estadual.

Os entrevistados serão questionados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Mateus Simões à frente do governo de Minas Gerais. Em outra pergunta, poderão classificar a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

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Como a pesquisa será realizada?

O Real Time Big Data informa que o levantamento será feito por meio de entrevistas telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A amostra será distribuída para representar o eleitorado mineiro segundo características como sexo, idade, escolaridade e renda. A pesquisa prevê 2.000 entrevistas entre 16 e 19 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para 21 de setembro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é MG-07331/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.