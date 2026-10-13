Nova pesquisa sobre o segundo turno revela boa vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula

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Nova pesquisa Gerp para a corrida presidencial mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 53% das intenções de voto contra 44% de Lula (PT), uma vantagem significativa de nove pontos. O levantamento, que também aponta alta desaprovação do governo Lula e maior expectativa de vitória para Flávio, sugere um cenário desafiador para o petista.

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Um novo levantamento sobre a corrida presidencial, divulgado pelo instituto Gerp nesta terça-feira, 13, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) bem à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a pesquisa, o presidenciável do PL tem 53% das intenções de voto contra 44% do petista, uma vantagem de nove pontos percentuais, que está fora da margem de erro (de dois pontos percentuais para mais ou para menos) e que constitui uma “diferença significativa”, na avaliação do instituto. Outros 3% dos eleitores não souberam responder.

A sondagem foi feita por telefone, com entrevistas pessoais, por meio de 2. 400 entrevistas, nos dias 8, 9 e 12 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-07877/2026.

Na sondagem espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, a vantagem de Flávio é até maior: ele tem 50% das intenções de voto contra 40% do adversário – outros 7% disseram que não sabem e 3% deram outras respostas.

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Em votos válidos (sem contar os brancos e nulos), Flávio tem 55% contra 45% de Lula.

Entre os eleitores que apontaram Flávio como candidato, 94% afirmaram que estão com os votos definidos e apenas 6% disseram que ainda podem mudar até 25 de outubro, data do segundo turno. Com Lula, o percentual de definição é o mesmo, mas 5% declararam que podem mudar o voto e 1% não souberam responder.

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Outra má notícia para Lula é que 59% dos eleitores, independentemente de em qual candidato votam, acham que Flávio Bolsonaro irá vencer a eleição. Outros 33% acreditam em vitória do petista e 6% não souberam responder.

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Trabalho de Lula rejeitado

Parte da vantagem de Flávio provavelmente vem da avaliação negativa do trabalho feito por Lula neste seu terceiro mandato. De acordo com o Gerp, 49% desaprovam a atual gestão contra 45% que a aprovam e 6% que disseram não saber ou não quiseram avaliar.

Com relação à rejeição dos candidatos, 53% disseram que não votariam em Lula de jeito nenhum contra 42% que afirmaram o mesmo em relação a Flávio. Entre os entrevistados, 3% não souberam responder à questão, enquanto 1% disseram que podem votar em qualquer um, mesmo percentual dos que dizem que não irão votar em nenhum.

O Gerp também perguntou quem o eleitor acha que está mais preparado para governar e o resultado, de novo, favorece Flávio: 50% apontaram o candidato do PL, enquanto 43% disseram que o melhor era Lula.