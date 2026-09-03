Nova pesquisa sobre governo do Paraná mostra surpresa que beneficia Sergio Moro

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Sergio Moro consolida sua liderança na disputa pelo governo do Paraná, segundo a Paraná Pesquisas. Especialista Elias Tavares destaca a dificuldade do grupo do governador Ratinho Junior em converter sua alta popularidade em votos para Sandro Alex, seu sucessor, pavimentando o caminho para uma possível vitória de Moro.

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A consolidação de Sergio Moro na liderança da disputa pelo governo do Paraná não é a principal surpresa do cenário eleitoral no estado. No Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares destacou a dificuldade do grupo do governador Ratinho Junior em transformar a popularidade do atual chefe do Executivo estadual em votos para seu sucessor (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo a Paraná Pesquisas apresentada no programa, Moro aparece com 45% das intenções de voto no primeiro turno, contra 24% de Requião Filho. Sandro Alex registra 17,5%, enquanto os demais nomes testados não ultrapassam 1%. Brancos e nulos somam 5,4%, e 4,9% não souberam responder.

O levantamento ouviu 1.280 eleitores paranaenses entre 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Por que a liderança de Moro surpreende?

“Me causou bastante surpresa esse processo do Paraná”, afirmou o cientista político. Ele relacionou a avaliação ao prestígio e aos altos índices de aprovação atribuídos ao governador no estado e à dificuldade de fazer essa força chegar à candidatura de Sandro Alex.

Tavares ressaltou que Sandro Alex começou a disputa como uma figura pouco conhecida e, mesmo com o avanço do calendário eleitoral, ainda não conseguiu se beneficiar suficientemente do capital político de Ratinho Junior. “Já estamos no final do processo eleitoral e ele não conseguiu ainda repassar essa força”, disse.

Moro já está encaminhando uma vitória?

Na leitura do cientista político, a vantagem alcançada pelo senador já permite tratar sua candidatura como consolidada na dianteira.

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“Eu acho que a grande surpresa aqui é essa consolidação da candidatura do Sergio Moro, que está encaminhando, sim, para uma vitória”, afirmou Tavares.

O cientista político também destacou a manutenção do vínculo de Moro com o PL como parte do cenário que sustenta a candidatura. A análise apresentada no programa aponta, portanto, para uma disputa em que o senador conseguiu ocupar um espaço que o grupo do atual governador ainda não foi capaz de recuperar com seu candidato.

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E o que a disputa pelo Senado revela?

O cenário para as duas vagas do Paraná no Senado acrescenta outra variável ao quadro político do estado. Para Tavares, os números revelam uma fragmentação entre as candidaturas situadas à direita. Essa divisão abre espaço para uma candidatura de esquerda aparecer no grupo competitivo pelas duas vagas.

“A gente percebe uma fragmentação da direita ali naquele campo”, afirmou. Segundo ele, a presença de uma candidatura de esquerda no meio da disputa acaba “tumultuando um pouco o processo”.

O quadro apresentado no Ponto de Vista mostra, assim, duas dinâmicas distintas no Paraná. Enquanto a corrida pelo Senado permanece fragmentada, a disputa pelo governo tem uma surpresa cada vez mais definida na avaliação de Tavares: Moro conseguiu se consolidar na liderança justamente enquanto o grupo de Ratinho Junior ainda tenta converter a força do governador em votos para seu sucessor.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.