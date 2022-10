Nova pesquisa revela importante avanço para Lula em grupo decisivo

Apesar do cenário geral de estabilidade apontado pela nova pesquisa Ipec desta segunda, 24, o ex-presidente Lula cresceu de forma significativa entre os eleitores mais jovens.

No total, o petista ganhou nove pontos no período de uma semana no grupo de eleitores com idade entre 16 e 34 anos, que são divididos em dois segmentos no levantamento.

Segundo o Ipec, o petista cresceu seis pontos percentuais no grupo de eleitores com idade entre 16 e 24 anos. A comparação leva em conta a pesquisa desta segunda, 24, e o levantamento de 7 dias atrás, divulgado em 17 de outubro. Lula foi de 53% para 59% dos votos nesse eleitorado, enquanto Jair Bolsonaro caiu de 40% para 34%.

Outro bom desempenho de Lula aconteceu entre os eleitores de 25 a 34 anos: depois de aparecer empatado com Bolsonaro com 47% dos votos na pesquisa do dia 17 de outubro, agora o petista aparece com 50% contra 44% do atual presidente.

O petista também teve oscilação positiva entre os eleitores de 45 a 59 anos: subiu de 48% para 50%. Nesse grupo, Bolsonaro manteve 43% dos votos.

Os únicos grupos nos quais Lula teve oscilação negativa foram os eleitores com 60 anos ou mais e os eleitores com idade entre 35 e 44 anos. Entre os mais velhos, o petista caiu de 50% para 47% e Bolsonaro subiu de 41% para 45%.

Já no grupo de 35 a 44 anos, houve uma inversão da curva a favor de Bolsonaro: o atual presidente subiu de 42% para 47% dos votos enquanto Lula caiu de 50% para 44%.

Além desses avanços importantes de Lula, a pesquisa Ipec deixa mais claro do que nunca que os benefícios do governo federal não geraram votos como era esperado.

Entre os que recebem ou têm alguém em casa que recebem benefícios, 59% votam em Lula e 35% votam em Bolsonaro. Comparando com a pesquisa da semana passada, cada candidato oscilou negativamente um ponto percentual.

Bolsonaro tem pouquíssimo tempo para tentar reverter um quadro que é claramente favorável a Lula neste momento. Com o desgaste gerado pelos absurdos de Roberto Jefferson, vai ficar ainda mais difícil para o presidente mudar o cenário até o dia 30.