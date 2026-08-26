Nova pesquisa Real Time Big Data testa disputa Lula x Flávio após entrevistas e início da campanha na TV

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai analisar a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O levantamento, a ser divulgado dia 31, testará cenários de primeiro e segundo turno, rejeição e potencial de voto, além de aprovação do governo e temas decisivos para o eleitor. A pesquisa abordará diversos candidatos e as motivações do eleitorado.

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pelo Planalto. O levantamento, que será divulgado na segunda-feira, 31, testará os dois em cenários de primeiro e segundo turnos, além de medir rejeição e potencial de voto.

A pesquisa começa a ser realizada nesta quarta-feira, 26, e termina no sábado, 29. O período de coleta, portanto, alcançará os dois primeiros dias da campanha eleitoral no rádio e na televisão, que começa na sexta-feira, 28.

Além das intenções de voto, o questionário vai investigar rejeição, potencial eleitoral, aprovação do governo Lula e uma série de indicadores destinados a medir o estado de espírito do eleitorado, como a percepção sobre os rumos do país, a necessidade de continuidade ou mudança e os temas que mais influenciarão a escolha para presidente.

Quais candidatos serão testados no primeiro turno?

A Real Time Big Data fará inicialmente uma pergunta espontânea, sem apresentar nomes aos entrevistados, e depois testará dois cenários estimulados.

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No primeiro, estarão Clariana Barão, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Wilson Grassi e Romeu Zema.

O segundo cenário terá os mesmos nomes, mas sem Pablo Marçal.

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Como serão as simulações de segundo turno?

O levantamento colocará Lula diante de cinco adversários diferentes. O primeiro confronto será com Flávio Bolsonaro. Os demais terão o presidente contra Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

A pesquisa também perguntará em qual dos candidatos o entrevistado não votaria e medirá separadamente o potencial eleitoral de todos os nomes testados no primeiro turno. Para cada um, o eleitor poderá dizer se votaria com certeza, se considera a candidatura uma possibilidade, se conhece mas não votaria ou se não conhece o suficiente para opinar.

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O eleitor quer continuidade ou mudança?

Um dos blocos do questionário procurará medir o grau de desejo por mudança na eleição presidencial. O entrevistado será questionado se acredita que o Brasil precisa manter o caminho atual, fazer apenas alguns ajustes, promover mudanças importantes ou mudar completamente a maneira como o país está sendo governado.

Outra pergunta buscará saber qual é a principal motivação para o voto. Entre as alternativas estarão evitar a perda de conquistas dos últimos anos, mudar os rumos do país, impedir que determinado grupo político permaneça ou volte ao poder e escolher o candidato considerado mais preparado.

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A Real Time Big Data também investigará de forma mais direta o que leva o eleitor a escolher um candidato: identificação pessoal, concordância com suas ideias, percepção de preparo, tentativa de impedir a vitória de um adversário, rejeição aos concorrentes, escolha do “menos ruim”, identificação partidária ou apoio de uma liderança política.

Quais temas mais podem decidir a eleição?

Os entrevistados terão de escolher os três assuntos que mais pesarão em seu voto e, depois, apontar qual deles será o mais importante.

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A lista inclui inflação e custo de vida, emprego, crescimento econômico, segurança pública, corrupção, saúde, educação, programas sociais, impostos, moradia, meio ambiente, combate à pobreza, imigração, liberdade de expressão, defesa da democracia, valores familiares, relações internacionais, infraestrutura e desigualdade social.

O que a pesquisa vai medir sobre os candidatos?

O questionário traz ainda uma série de indicadores destinados a avaliar a identificação do eleitor com os presidenciáveis.

Os entrevistados serão perguntados sobre qual candidato mais representa pessoas como eles, qual entende melhor os problemas de sua família e qual representa o Brasil que gostariam de ver daqui a dez anos. Haverá também uma pergunta inversa, sobre quem melhor representa um Brasil que o eleitor não gostaria que existisse.

A pesquisa medirá ainda a expectativa eleitoral: independentemente da preferência pessoal, o entrevistado deverá dizer quem acredita que será o próximo presidente e apontar até dois candidatos que considera com mais chances de chegar ao segundo turno.

Como o governo Lula será avaliado?

A Real Time Big Data repetirá dois indicadores sobre a atual gestão. O eleitor será questionado se aprova ou desaprova o desempenho de Lula à frente do governo e também poderá classificar a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

O levantamento perguntará ainda se o entrevistado considera que o Brasil está indo na direção certa ou errada e como avalia sua vida atualmente em comparação com dois anos atrás.

A pesquisa Real Time Big Data está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03733/2026 e foi contratada pela Real Time Mídia Ltda. Serão entrevistados 2.000 eleitores em todo o Brasil entre os dias 26 e 29 de agosto. A coleta será realizada por meio de abordagens telefônicas e digitais, em sistema misto que combina entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para segunda-feira, 31 de agosto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.