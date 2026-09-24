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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data testa a disputa entre Zucco e Juliana Brizola no Rio Grande do Sul

Levantamento também mede a corrida pelas duas vagas do Senado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 08h56
Zucco lidera e Brizola está em segundo lugar
Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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Nova pesquisa Real Time Big Data testa a disputa entre Zucco e Juliana Brizola no Rio Grande do Sul Priorizar nos meus resultados Google

A Real Time Big Data registrou nesta quarta-feira, 23, uma nova pesquisa eleitoral para medir a disputa pelos cargos de governador e senador no Rio Grande do Sul. O levantamento vai testar sete nomes na corrida pelo Palácio Piratini, três cenários de eventual segundo turno e treze candidaturas para as duas vagas do estado no Senado.

A pesquisa será realizada entre esta quinta-feira, 24, e a próxima segunda-feira, 28. A divulgação dos resultados está prevista para terça-feira, 29.

No cenário estimulado para governador, o instituto apresentará aos entrevistados os nomes de Cesar Pontes (PCO), Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Marcelo Maranata (PSDB), Priscila Voigt (UP), Rejane de Oliveira (PSTU) e Zucco (PL). O levantamento também terá uma pergunta espontânea, em que os eleitores poderão indicar livremente em quem votariam.

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Quais confrontos serão testados no segundo turno?

A pesquisa vai medir três possibilidades de segundo turno para o governo do Rio Grande do Sul. Uma delas coloca Juliana Brizola diante de Gabriel Souza. A segunda confronta Juliana Brizola e Zucco. A terceira simula uma disputa entre Gabriel Souza e Zucco.

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O questionário também vai medir a rejeição aos sete nomes incluídos no cenário estimulado de primeiro turno.

Quem aparece na pesquisa para o Senado?

Na disputa pelas duas vagas de senador, os entrevistados poderão indicar até dois nomes. A lista apresentada pela Real Time Big Data reúne Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), Frederico Antunes (PSD), Luciano do MLB (UP), Manuela D’Avila (PSOL), Marcel Van Hattem (Novo), Milton Cardoso (PSDB), Pimenta (PT), Regis Ethur (PSTU), Renato Jaguarão (Cidadania), Ric Jones (PCO), Rigotto (MDB), Sanderson (PL) e Tania Peres (UP).

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O questionário separa a escolha entre primeiro e segundo voto, acompanhando o formato da eleição para o Senado no estado.

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Como será feita a pesquisa?

A Real Time Big Data prevê ouvir 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul. As entrevistas serão realizadas por meio de uma combinação de abordagens telefônicas e digitais, com participação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial, segundo o registro.

A amostra será distribuída de acordo com características do eleitorado, como gênero, idade, escolaridade e renda. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento foi contratado pela Rádio e Televisão Record S.A., pelo valor de 20.000 reais. A coleta começa em 24 de setembro e termina no dia 28, com divulgação prevista para 29 de setembro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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