Nova pesquisa Real Time Big Data revela a rejeição a Flávio e Lula a cinco dias do segundo turno

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Nova pesquisa Real Time Big Data revela Lula com 35% de rejeição individual contra 33% de Flávio Bolsonaro, dentro da margem de erro. Impressiona o dado de 28% do eleitorado que rejeita ambos os candidatos. O levantamento também detalha intenção de voto e firmeza da decisão dos eleitores.

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Lula aparece com rejeição individual numericamente maior do que Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Segundo o levantamento, 35% dos eleitores dizem que não votariam no presidente, enquanto 33% afirmam o mesmo em relação ao senador. A diferença entre os dois índices é de 2 pontos percentuais.

O dado que mais chama atenção, porém, é o peso da rejeição simultânea aos dois finalistas. Ao todo, 28% dos entrevistados dizem rejeitar tanto Lula quanto Flávio. Outros 4% afirmam não rejeitar nenhum dos dois.

Quem tem a maior rejeição individual?

Lula registra 35% de rejeição individual e Flávio Bolsonaro, 33%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, os dois índices aparecem muito próximos no levantamento.

A pesquisa não detalha, nesse bloco, a evolução desses índices em relação a uma rodada anterior. O recorte permite apenas comparar o grau de rejeição declarado a cada candidato na medição atual.

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Quanto pesa a rejeição aos dois candidatos?

A rejeição dupla alcança 28% do eleitorado. Esse percentual representa uma parcela relevante dos entrevistados que afirma rejeitar simultaneamente Lula e Flávio, em vez de concentrar a resistência em apenas um dos dois.

Na outra ponta, apenas 4% dizem não rejeitar nenhum dos candidatos. O levantamento, no entanto, não cruza diretamente essa rejeição dupla com a intenção de voto, de forma que não é possível afirmar, a partir do relatório, como esse grupo se distribui entre branco, nulo, indecisão ou voto em um dos dois.

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A rejeição ajuda a explicar a disputa?

A Real Time Big Data mede rejeição e intenção de voto em perguntas separadas. No cenário estimulado, Flávio aparece com 48% das intenções de voto e Lula, com 45%. Branco ou nulo somam 5%, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

Nos votos válidos, Flávio tem 52% e Lula, 48%. A pesquisa, porém, não estabelece relação causal entre os índices de rejeição e a posição dos candidatos na disputa.

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Como a firmeza do voto entra nesse cenário?

A maior parte do eleitorado afirma já estar com a decisão tomada. Segundo o levantamento, 93% dizem que o voto está definido e 7% admitem que ainda podem mudar.

Entre os eleitores de Flávio, 94% afirmam que não mudariam de jeito nenhum, 4% dizem que dificilmente mudariam e 2% admitem que poderiam migrar para Lula. Entre os eleitores de Lula, 90% dizem que não mudariam de forma alguma, 7% afirmam que dificilmente mudariam e 3% admitem a possibilidade de passar a votar em Flávio.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.