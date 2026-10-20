Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Nova pesquisa Real Time Big Data revela a rejeição a Flávio e Lula a cinco dias do segundo turno

Ao todo, 28% dos entrevistados dizem não querer nenhum dos dois

Por Da Redação 20 out 2026, 07h45 | Atualizado em 20 out 2026, 11h21
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Carlos Moura/Agência Senado; Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Real Time Big Data revela a rejeição a Flávio e Lula a cinco dias do segundo turno Priorize VEJA no Google

Lula aparece com rejeição individual numericamente maior do que Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Segundo o levantamento, 35% dos eleitores dizem que não votariam no presidente, enquanto 33% afirmam o mesmo em relação ao senador. A diferença entre os dois índices é de 2 pontos percentuais.

O dado que mais chama atenção, porém, é o peso da rejeição simultânea aos dois finalistas. Ao todo, 28% dos entrevistados dizem rejeitar tanto Lula quanto Flávio. Outros 4% afirmam não rejeitar nenhum dos dois.

Quem tem a maior rejeição individual?

Lula registra 35% de rejeição individual e Flávio Bolsonaro, 33%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, os dois índices aparecem muito próximos no levantamento.

Siga

A pesquisa não detalha, nesse bloco, a evolução desses índices em relação a uma rodada anterior. O recorte permite apenas comparar o grau de rejeição declarado a cada candidato na medição atual.

Continua após a publicidade

Quanto pesa a rejeição aos dois candidatos?

A rejeição dupla alcança 28% do eleitorado. Esse percentual representa uma parcela relevante dos entrevistados que afirma rejeitar simultaneamente Lula e Flávio, em vez de concentrar a resistência em apenas um dos dois.

Na outra ponta, apenas 4% dizem não rejeitar nenhum dos candidatos. O levantamento, no entanto, não cruza diretamente essa rejeição dupla com a intenção de voto, de forma que não é possível afirmar, a partir do relatório, como esse grupo se distribui entre branco, nulo, indecisão ou voto em um dos dois.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A rejeição ajuda a explicar a disputa?

A Real Time Big Data mede rejeição e intenção de voto em perguntas separadas. No cenário estimulado, Flávio aparece com 48% das intenções de voto e Lula, com 45%. Branco ou nulo somam 5%, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

Nos votos válidos, Flávio tem 52% e Lula, 48%. A pesquisa, porém, não estabelece relação causal entre os índices de rejeição e a posição dos candidatos na disputa.

Continua após a publicidade

Como a firmeza do voto entra nesse cenário?

A maior parte do eleitorado afirma já estar com a decisão tomada. Segundo o levantamento, 93% dizem que o voto está definido e 7% admitem que ainda podem mudar.

Entre os eleitores de Flávio, 94% afirmam que não mudariam de jeito nenhum, 4% dizem que dificilmente mudariam e 2% admitem que poderiam migrar para Lula. Entre os eleitores de Lula, 90% dizem que não mudariam de forma alguma, 7% afirmam que dificilmente mudariam e 3% admitem a possibilidade de passar a votar em Flávio.

Continua após a publicidade

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).