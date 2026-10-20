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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data mostra quem ainda pode mudar de voto na reta final do segundo turno

Entre os apoiadores de Lula, a parcela que admite alguma possibilidade de mudança é numericamente maior do que entre os de Flávio Bolsonaro

Por Da Redação 20 out 2026, 07h28 | Atualizado em 20 out 2026, 11h21
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Nova pesquisa Real Time Big Data mostra quem ainda pode mudar de voto na reta final do segundo turno Priorize VEJA no Google

A maior parte do eleitorado chega à reta final do segundo turno com a decisão tomada, segundo a nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Ao todo, 93% dos entrevistados afirmam que seu voto está definido, enquanto 7% dizem que ainda não fecharam completamente a escolha.

O levantamento também detalha o grau de firmeza entre os eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula. Nos dois grupos, a ampla maioria afirma que não mudaria de candidato, mas há diferenças na parcela que admite alguma possibilidade de troca.

Quem está mais firme entre os eleitores de Flávio?

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% dizem que não mudariam de voto de jeito nenhum. Outros 4% afirmam que dificilmente mudariam e 2% admitem que poderiam passar a votar em Lula.

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Esse é o grupo com maior percentual de eleitores totalmente firmes entre os dois candidatos na pesquisa. A margem para uma troca direta para o adversário, porém, aparece em uma parcela pequena do eleitorado de Flávio.

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E entre os eleitores de Lula?

Entre os eleitores de Lula, 90% afirmam que não mudariam de voto de jeito nenhum. Outros 7% dizem que dificilmente mudariam e 3% admitem que poderiam migrar para Flávio Bolsonaro.

Na comparação com o eleitorado de Flávio, há numericamente uma parcela um pouco maior de lulistas que não se coloca na categoria de voto totalmente imutável.

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Quanto espaço ainda existe para mudança?

A pesquisa mostra que o espaço declarado para alteração do voto é reduzido. Apenas 7% do eleitorado afirma não estar com a escolha definida, enquanto 93% dizem já ter tomado sua decisão.

O dado é especialmente relevante por ter sido medido a poucos dias do segundo turno. Ainda assim, o levantamento não apresenta uma simulação de para onde esses 7% poderiam migrar nem estima o impacto eventual dessas mudanças sobre o resultado.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa mostra migração direta entre Lula e Flávio?

Sim, mas em patamar pequeno. Entre os eleitores de Flávio, 2% dizem que poderiam mudar para Lula. Entre os eleitores do presidente, 3% afirmam que poderiam passar a votar em Flávio.

Esses percentuais não significam que a troca ocorrerá. Eles representam apenas a disposição declarada no momento da pesquisa.

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Como está a disputa na mesma rodada?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto e Lula, com 45%. Branco ou nulo somam 5%, enquanto 2% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Flávio tem 52% e Lula, 48%.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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