Nova pesquisa Real Time Big Data mostra disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro após desgastes

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Uma nova pesquisa nacional da Real Time Big Data para a corrida presidencial de 2026 será divulgada em breve. O levantamento, registrado no TSE, entrevistará 2.000 eleitores e usará metodologia mista, buscando medir o impacto dos recentes acontecimentos políticos nas intenções de voto. Entenda detalhes e o que esperar.

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A corrida presidencial de 2026 terá mais um importante termômetro na próxima semana. A Real Time Big Data registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na quarta-feira, 15, uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento será realizado entre os dias 18 e 20 de julho e tem divulgação prevista para a terça-feira, 21.

Registrada sob o número BR-09247/2026, a pesquisa entrevistará 2.000 eleitores em todo o país e será financiada com recursos próprios da empresa, ao custo declarado de R$ 30 mil. O levantamento foi registrado para a eleição presidencial de 2026.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como será feita a pesquisa?

Segundo as informações encaminhadas ao TSE, a Real Time Big Data utilizará uma metodologia quantitativa baseada em entrevistas realizadas por meio de uma combinação de abordagens telefônicas e digitais. A coleta contará tanto com entrevistadores quanto com recursos de inteligência artificial na aplicação do questionário estruturado.

O plano amostral prevê seleção probabilística de municípios e localidades. Na etapa final, os entrevistados serão escolhidos por cotas proporcionais de sexo, faixa etária, escolaridade e renda, buscando reproduzir o perfil do eleitorado brasileiro.

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Qual é a margem de erro?

De acordo com o registro oficial, a pesquisa terá nível de confiança de 95% e margem de erro máxima de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o total da amostra.

O instituto também informa que poderá realizar ponderações estatísticas caso haja diferenças superiores a três pontos percentuais entre a composição prevista e a efetivamente obtida para sexo e idade.

Como será feita a fiscalização?

A empresa informou ao TSE que o trabalho de campo será acompanhado por supervisores. Além disso, 15% dos questionários serão selecionados aleatoriamente para auditoria posterior. Caso sejam identificadas inconsistências, o formulário poderá ser descartado e o entrevistador será chamado para prestar esclarecimentos.

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Segundo o registro, uma equipe especializada também fará conferência dos dados antes da divulgação dos resultados.

O que a pesquisa pode mostrar?

O levantamento será o primeiro grande teste nacional após uma sequência intensa de acontecimentos políticos das últimas semanas, entre eles a divulgação de novas pesquisas eleitorais, o avanço da pré-campanha presidencial, os desdobramentos da crise entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, além das discussões envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos e investigações que atingem diferentes grupos políticos.

A expectativa é que a sondagem permita verificar se esses episódios produziram alterações relevantes nas intenções de voto ou se permanece o quadro observado pelos institutos nas últimas semanas, marcado pela liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela consolidação do senador Flávio Bolsonaro como principal nome da oposição.

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Qual é o histórico recente das pesquisas?

Os levantamentos nacionais divulgados nas últimas semanas por diferentes institutos mantiveram um padrão semelhante. Em linhas gerais, Lula segue liderando os cenários de primeiro e segundo turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece como o principal adversário do presidente, com ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos da oposição.

Embora as margens variem entre os institutos, até o momento nenhum outro nome conseguiu romper a polarização entre os dois principais concorrentes. A nova pesquisa da Real Time Big Data servirá para indicar se esse cenário permanece estável ou se houve movimentações relevantes no eleitorado durante a primeira quinzena de julho.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.