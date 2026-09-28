Nova pesquisa Quaest testa disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo

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Uma nova pesquisa Quaest em São Paulo vai medir a corrida pelas duas vagas do estado no Senado. O levantamento, com divulgação prevista para esta terça-feira, 29, apresenta uma lista de quinze candidatos e pergunta separadamente em quem os eleitores votariam para a primeira e para a segunda vaga. Detalhes sobre conhecimento e rejeição são avaliados.

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Uma nova pesquisa Quaest em São Paulo vai medir a corrida pelas duas vagas do estado no Senado. O levantamento, com divulgação prevista para esta terça-feira, 29, apresenta aos eleitores uma lista de quinze candidatos e pergunta separadamente em quem votariam para a primeira e para a segunda vaga.

Quem aparece na disputa pelo Senado?

O questionário inclui André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

Além da intenção de voto estimulada, a Quaest pergunta espontaneamente se o eleitor já escolheu seus candidatos para o Senado e, em caso positivo, quais são os dois nomes.

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O que mais a Quaest vai investigar?

O levantamento também avalia o grau de conhecimento de cada candidato, o potencial de voto e a rejeição. Para cada nome, o entrevistado pode informar se nunca ouviu falar, se conhece e poderia votar ou se conhece, mas não votaria de jeito nenhum.

A pesquisa ainda pergunta aos eleitores que já fizeram uma escolha se o voto para senador é definitivo ou se pode mudar até a eleição.

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Como foi a pesquisa anterior?

Na rodada anterior da Quaest, divulgada no dia 23 de setembro, Guilherme Derrite (PP) aparecia numericamente à frente, com 16%, seguido por Marina Silva (Rede), com 13%, e Simone Tebet (PSB), com 12%. Os três estavam tecnicamente empatados. André do Prado (PL) tinha 8% e empatava, dentro da margem de erro, com Marina e Simone, mas não com Derrite. Ricardo Salles (Novo) aparecia com 3%.

A pesquisa ouviu 1.800 eleitores entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-02456/2026.

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Como será feita a nova pesquisa?

A Quaest ouviu 1.800 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-01590/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.