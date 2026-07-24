Nova pesquisa Quaest testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia

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A nova pesquisa Quaest na Bahia detalha o cenário eleitoral para governador, com destaque para ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. O levantamento também aborda as disputas para presidente e Senado, avaliando as administrações estadual e federal, a influência de Lula e Bolsonaro e temas como o STF. A divulgação está prevista para 29 de maio.

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A nova pesquisa da Quaest na Bahia vai medir o cenário eleitoral para o governo do estado, com destaque para a disputa entre ACM Neto (União) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O levantamento também avaliará as eleições para presidente e Senado, além da percepção dos baianos sobre as administrações estadual e federal.

Na corrida pelo Palácio de Ondina, o instituto apresentará dois cenários de primeiro turno. A lista mais ampla reúne ACM Neto, Aroldo Felix (UP), Jerônimo Rodrigues, José Estêvão (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL). Uma segunda simulação exclui José Estêvão.

A pesquisa ainda testará um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Os entrevistados também serão questionados sobre a firmeza de sua escolha e sobre o potencial de voto e a rejeição aos nomes apresentados.

O levantamento ouvirá presencialmente 1.200 eleitores de 16 anos ou mais, residentes na Bahia, até a segunda-feira, 27, e será divulgado na quarta, 29. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Temas da pesquisa:

Qual é o peso de Lula e Bolsonaro na disputa estadual?

O levantamento vai investigar se o eleitor prefere que o próximo governador seja aliado do presidente Lula, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro ou independente.

Como será avaliado o governo Jerônimo?

A pesquisa medirá a aprovação e a desaprovação do trabalho de Jerônimo Rodrigues e perguntará se o governador merece ser reeleito. Os entrevistados também darão notas para áreas como saúde, educação, transporte público, segurança, infraestrutura, geração de emprego e renda, atração de empresas, habitação e políticas sociais. Outra pergunta buscará identificar qual é, na opinião dos eleitores, o problema mais grave enfrentado atualmente pela Bahia.

Quais nomes serão testados para presidente?

Na disputa presidencial, a Quaest apresentará um cenário de primeiro turno com Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Augusto Cury, Hertz Dias, Leonardo Avalanche e Samara Martins.

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O instituto também testará quatro cenários de segundo turno. Lula será confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

Como está desenhada a disputa pelo Senado?

A pesquisa testará sete possíveis candidatos às duas vagas da Bahia no Senado: Angelo Coronel (Republicanos), Gregorio Gould (UP), Jaques Wagner (PT), João Roma (PL), Marcelo Santtana (DC), Professora Delliana Ricelli (PSOL) e Rui Costa (PT).

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Um segundo cenário será apresentado sem Marcelo Santtana. O questionário medirá o primeiro e o segundo voto dos eleitores, além do conhecimento, do potencial de voto e da rejeição aos candidatos.

A Quaest também perguntará se os baianos preferem eleger senadores aliados de Lula, de Bolsonaro ou independentes. Outro tema incluído no levantamento será a disposição do eleitor em votar em candidatos que defendam o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.