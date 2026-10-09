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Política

Nova pesquisa Quaest testa a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno

Levantamento vai medir intenção de voto, rejeição aos candidatos e possibilidade de mudança de voto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 14h00
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata, discursa em plenário
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro -  (Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado)
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Nova pesquisa Quaest testa a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Quaest sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026 está prevista para quarta-feira, 14 de outubro. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai ouvir 2.154 eleitores em todo o país.

A pesquisa será realizada entre sábado, 10, e terça-feira, 13 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Além da intenção de voto, o instituto investigará o grau de convicção dos eleitores, a possibilidade de mudança de voto e a avaliação das propostas apresentadas pelos dois candidatos.

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O que a pesquisa vai mostrar sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

O principal indicador será a intenção de voto no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro. Os entrevistados poderão escolher entre Lula e Flávio Bolsonaro, declarar voto branco ou nulo, afirmar que não pretendem votar ou dizer que ainda estão indecisos.

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A Quaest também perguntará se a escolha do eleitor é definitiva ou se ainda poderá mudar até a votação.

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Outro indicador será o potencial de voto dos candidatos. O instituto investigará quantos eleitores admitem votar em cada um deles e quantos descartam essa possibilidade.

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Quais outros temas serão investigados?

O levantamento também medirá a avaliação do governo Lula, incluindo os índices de aprovação e desaprovação da administração federal e a percepção dos eleitores sobre os rumos do país.

A pesquisa perguntará ainda se Lula merece mais quatro anos na Presidência e se Flávio Bolsonaro merece um mandato presidencial. Também serão investigados os receios dos brasileiros em relação à continuidade do atual governo ou ao retorno da família Bolsonaro ao poder.

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Outro bloco avaliará a recepção dos eleitores a propostas dos dois candidatos, como mudanças na jornada de trabalho, alterações nas regras do Supremo Tribunal Federal (STF), anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e medidas na área de segurança pública.

Como será feita a pesquisa?

Contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa foi registrada no TSE em 8 de outubro, sob o número BR-08729/2026, com custo declarado de R$ 338.178.

As 2.154 entrevistas serão presenciais e domiciliares, realizadas com eleitores de 16 anos ou mais. A amostra considera critérios de sexo, idade, renda e escolaridade, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Os resultados estão previstos para divulgação em 14 de outubro.

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