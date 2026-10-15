Nova pesquisa Quaest sobre Flávio x Lula indica o número que pode definir a disputa, diz cientista político

Ler Resumo





A disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno está acirrada, com empate técnico, segundo pesquisa Quaest. O foco das campanhas é o eleitor que não compareceu no primeiro turno, considerado o ‘eleitor invisível’ e crucial para definir o pleito. Entenda as estratégias para alcançar esses votos decisivos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A disputa pelos eleitores que não compareceram ao primeiro turno é uma das frentes de atenção das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em uma eleição marcada pelo equilíbrio. A primeira pesquisa Quaest do segundo turno mostra Flávio com 46% das intenções de voto e Lula com 44%, em empate técnico. Entre os que não votaram na primeira etapa, ou anularam o voto, porém, Lula aparece com 43%, ante 38% do adversário (este texto é um resumo do vídeo acima).

No programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 15, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares afirmou que alcançar esse eleitorado pode fazer diferença na disputa. “É o eleitor invisível”, disse. “Esse eleitor, ele vai ser disputado por todas as campanhas.”

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que a pesquisa Quaest mostra sobre o segundo turno?

A distância de dois pontos entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os indecisos somam 1%, enquanto brancos, nulos e aqueles que afirmam que não vão votar representam 9%. A Quaest entrevistou 2.154 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. O nível de confiança é de 95%.

Na avaliação de Tavares, o levantamento revela uma disputa com pouco espaço para mudanças de preferência. O cientista político descreveu o cenário como uma “calcificação do eleitorado”, com os dois candidatos apoiados em bases de voto consolidadas e uma faixa estreita de eleitores ainda suscetíveis à atuação das campanhas.

Continua após a publicidade

Por que os eleitores ausentes entraram no radar?

Ao apresentar os recortes da pesquisa, Laísa destacou que os eleitores que não participaram do primeiro turno são um foco de atenção especialmente para a campanha de Lula. Nesse grupo, o petista aparece numericamente à frente de Flávio. Para Tavares, a capacidade de conversar com esse público pode representar uma vantagem eleitoral para quem conseguir mobilizá-lo.

Outro movimento apresentado no programa foi a transferência de votos dos candidatos que ficaram fora do segundo turno. Segundo Laísa, a maior parcela dessas intenções de voto se dirige a Flávio. A apresentadora relacionou esse comportamento ao perfil majoritariamente de direita e centro-direita das demais candidaturas, entre elas as de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Augusto Cury.

Como as campanhas podem buscar mais votos?

Para Tavares, os debates eleitorais são uma oportunidade de alcançar eleitores além das bases já consolidadas. O cientista político avaliou que a ausência nesses encontros pode ter um custo para os candidatos. “Quem não for, com certeza terá um prejuízo eleitoral”, afirmou.

Continua após a publicidade

O especialista também defendeu que as campanhas reforcem a atuação nas regiões em que têm maior apoio, tanto com a presença dos próprios candidatos quanto com a mobilização de aliados eleitos.

A combinação entre mobilização regional e capacidade de alcançar os eleitores ainda disputados orientará os próximos passos das campanhas, na avaliação de Tavares. Com as preferências consolidadas em grande parte do eleitorado, o desafio é “furar a bolha” e conversar com quem ainda pode alterar o equilíbrio da disputa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.