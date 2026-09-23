Nova pesquisa Quaest mostra mudança no cenário eleitoral do Ceará

Uma nova pesquisa da Quaest para o estado do Ceará mostra uma mudança no processo eleitoral para o comando do estado. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 900 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é CE-08268/2026.

No primeiro turno, o governador Elmano de Freitas (PT) cresceu sete pontos, na comparação com o último levantamento, feito em 4 de setembro, enquanto o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. O novo cenário mostra que o tucano continua na liderança numérica, mas está empatado tecnicamente com o petista.