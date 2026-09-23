🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Nova pesquisa Quaest mostra mudança no cenário eleitoral do Ceará

Governador Elmano de Freitas tem crescimento nas intenções de votos e empata tecnicamente com o ex-governador Ciro Gomes

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h07 | Atualizado em 23 set 2026, 13h16
Ciro Gomes, à esquerda, com camisa azul, e um homem de barba grisalha, à direita, com camisa branca, falando ao microfone
Ciro Gomes e Elmano de Freitas (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Quaest mostra mudança no cenário eleitoral do Ceará Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da Quaest para o estado do Ceará mostra uma mudança no processo eleitoral para o comando do estado. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 900 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é CE-08268/2026.

No primeiro turno, o governador Elmano de Freitas (PT) cresceu sete pontos, na comparação com o último levantamento, feito em 4 de setembro, enquanto o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. O novo cenário mostra que o tucano continua na liderança numérica, mas está empatado tecnicamente com o petista.

Continua após a publicidade
Primeiro turno
Continua após a publicidade
  • Ciro Gomes (PSDB): 43% (eram 45% em 4 de setembro)
  • Elmano de Freitas (PT): 41% (eram 34%)
  • Delegado Huggo (Missão): 1% (era 1%)
  • Danilo Soares (Democrata): 0 (era 0)
  • Vera Lúcia (Novo): 1% (era 0)
  • Ieri Braga (PCO): 0 (era 0)
  • Zé Batista (PSTU): 0 (era 0)
  • Serley Leal (UP): 0 (era 0)
  • Indecisos: 8% (eram 12%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 8%)

Segundo turno

O mesmo fenômeno ocorreu também no segundo turno, segundo a Quaest, com Ciro Gomes caindo quatro pontos, de 49% para 45%, e Elmano subindo seis, indo de 36% a 42%. O tucano segue numericamente à frente, mas também empata tecnicamente com seu maior adversário nesta etapa eleitoral.

Siga
Continua após a publicidade
  • Ciro Gomes (PSDB): 45% (eram 49% em 4 de setembro)
  • Elmano de Freitas (PT): 42% (eram 36%)
  • Indecisos: 7% (eram 7%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 8%)

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O governo de Elmano de Freitas na opinião dos cearenses

Continua após a publicidade

Aprovação

Continua após a publicidade
  • Aprovam: 56% (eram 49% em 4 de setembro)
  • Desaprovam: 36% (eram 38%)
  • Não sabe/não respondeu: 8% (eram 13%)

Avaliação

  • Positiva: 39% (eram 34% em 4 de setembro)
  • Regular: 33% (eram 36%)
  • Negativa: 22% (eram 25%)
  • Não sabe/não respondeu: 6% (eram 5%)

Elmano de Freitas merece ser reeleito governador?

  • Merece: 55% (eram 50% em 4 de setembro)
  • Não merece: 40% (eram 42%)
  • Não sabe/não respondeu: 5% (eram 8%)

Para 75% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 24% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-08268/2026.

Publicidade
TAGS:
Ceará
Ciro Gomes
Eleições 2026
Elmano de Freitas
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).