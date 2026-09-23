Nova pesquisa Quaest mostra mudança no cenário eleitoral do Ceará
Governador Elmano de Freitas tem crescimento nas intenções de votos e empata tecnicamente com o ex-governador Ciro Gomes
Uma nova pesquisa da Quaest para o estado do Ceará mostra uma mudança no processo eleitoral para o comando do estado. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 900 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é CE-08268/2026.
No primeiro turno, o governador Elmano de Freitas (PT) cresceu sete pontos, na comparação com o último levantamento, feito em 4 de setembro, enquanto o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. O novo cenário mostra que o tucano continua na liderança numérica, mas está empatado tecnicamente com o petista.
- Ciro Gomes (PSDB): 43% (eram 45% em 4 de setembro)
- Elmano de Freitas (PT): 41% (eram 34%)
- Delegado Huggo (Missão): 1% (era 1%)
- Danilo Soares (Democrata): 0 (era 0)
- Vera Lúcia (Novo): 1% (era 0)
- Ieri Braga (PCO): 0 (era 0)
- Zé Batista (PSTU): 0 (era 0)
- Serley Leal (UP): 0 (era 0)
- Indecisos: 8% (eram 12%)
- Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 8%)
Segundo turno
O mesmo fenômeno ocorreu também no segundo turno, segundo a Quaest, com Ciro Gomes caindo quatro pontos, de 49% para 45%, e Elmano subindo seis, indo de 36% a 42%. O tucano segue numericamente à frente, mas também empata tecnicamente com seu maior adversário nesta etapa eleitoral.
- Ciro Gomes (PSDB): 45% (eram 49% em 4 de setembro)
- Elmano de Freitas (PT): 42% (eram 36%)
- Indecisos: 7% (eram 7%)
- Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 8%)
O governo de Elmano de Freitas na opinião dos cearenses
Aprovação
- Aprovam: 56% (eram 49% em 4 de setembro)
- Desaprovam: 36% (eram 38%)
- Não sabe/não respondeu: 8% (eram 13%)
Avaliação
- Positiva: 39% (eram 34% em 4 de setembro)
- Regular: 33% (eram 36%)
- Negativa: 22% (eram 25%)
- Não sabe/não respondeu: 6% (eram 5%)
Elmano de Freitas merece ser reeleito governador?
- Merece: 55% (eram 50% em 4 de setembro)
- Não merece: 40% (eram 42%)
- Não sabe/não respondeu: 5% (eram 8%)
Para 75% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 24% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-08268/2026.