Nova pesquisa Quaest mostra eleição presidencial no maior colégio eleitoral do Brasil

A nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 em São Paulo tem divulgação prevista para 8 de setembro e vai testar, entre outros cenários, a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro no maior colégio eleitoral do Brasil. O questionário também contempla as corridas pelo governo paulista e pelo Senado, além de medir o conhecimento dos candidatos, o potencial de voto e o grau de definição das escolhas do eleitor.

Quais nomes serão testados no primeiro turno para presidente?

Na disputa presidencial, a pesquisa começa medindo o conhecimento e o potencial de voto em uma lista de 13 candidatos. O eleitor é questionado se conhece cada nome e se poderia votar nele ou se não votaria de jeito nenhum.

Na intenção de voto estimulada para o primeiro turno, serão apresentados Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). O questionário prevê ainda as opções de branco ou nulo, não votar e ainda não ter decidido ou não saber.

A Quaest também apresenta dois cenários de primeiro turno e pergunta se a escolha do eleitor já é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição. Em um eventual segundo turno, o levantamento coloca frente a frente Flávio Bolsonaro e Lula.

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O que será medido na corrida pelo governo de São Paulo?

A pesquisa também investiga a eleição para governador. Primeiro, pergunta espontaneamente em quem o eleitor pretende votar. Depois, apresenta uma lista de candidatos para medir a intenção de voto estimulada.

Entre os nomes testados estão Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (AGIR), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). O questionário ainda mede se a escolha já está definida ou pode mudar até a eleição.

O levantamento também testa um cenário de segundo turno entre Haddad e Tarcísio e pergunta qual candidato o eleitor considera que vencerá a eleição, independentemente de sua própria intenção de voto. Outra questão investiga espontaneamente quais apoios políticos os eleitores esperam que os candidatos recebam.

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Quais candidatos serão apresentados na disputa pelo Senado?

Para o Senado, o questionário mede primeiro a intenção de voto espontânea e depois o conhecimento e o potencial de voto dos candidatos. O cenário estimulado reúne André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Márcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Salles, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira.

Também será perguntado se a escolha para o Senado já está definida ou ainda pode mudar até a eleição.

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Quando a pesquisa será feita e qual é a margem de erro?

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 2 de setembro, sob o número BR-04705/2026, a pesquisa será realizada entre 4 e 7 de setembro, com 1.800 entrevistas. A responsável pelo levantamento é a Quaest, e o contratante é a Globo Comunicação e Participações S/A. A divulgação está prevista para 8 de setembro.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima prevista de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra, considerando o cálculo para amostra aleatória simples como aproximação e as diretivas do TSE.

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