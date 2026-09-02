🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Nova pesquisa Quaest mostra eleição presidencial no maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento também testa cenários para o governo estadual e o Senado; divulgação está prevista para 8 de setembro

Por Redação 2 set 2026, 21h01 | Atualizado em 2 set 2026, 21h02
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Quaest mostra eleição presidencial no maior colégio eleitoral do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 em São Paulo tem divulgação prevista para 8 de setembro e vai testar, entre outros cenários, a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro no maior colégio eleitoral do Brasil. O questionário também contempla as corridas pelo governo paulista e pelo Senado, além de medir o conhecimento dos candidatos, o potencial de voto e o grau de definição das escolhas do eleitor.

Quais nomes serão testados no primeiro turno para presidente?

Na disputa presidencial, a pesquisa começa medindo o conhecimento e o potencial de voto em uma lista de 13 candidatos. O eleitor é questionado se conhece cada nome e se poderia votar nele ou se não votaria de jeito nenhum.

Na intenção de voto estimulada para o primeiro turno, serão apresentados Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). O questionário prevê ainda as opções de branco ou nulo, não votar e ainda não ter decidido ou não saber.

A Quaest também apresenta dois cenários de primeiro turno e pergunta se a escolha do eleitor já é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição. Em um eventual segundo turno, o levantamento coloca frente a frente Flávio Bolsonaro e Lula.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que será medido na corrida pelo governo de São Paulo?

A pesquisa também investiga a eleição para governador. Primeiro, pergunta espontaneamente em quem o eleitor pretende votar. Depois, apresenta uma lista de candidatos para medir a intenção de voto estimulada.

Entre os nomes testados estão Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (AGIR), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). O questionário ainda mede se a escolha já está definida ou pode mudar até a eleição.

O levantamento também testa um cenário de segundo turno entre Haddad e Tarcísio e pergunta qual candidato o eleitor considera que vencerá a eleição, independentemente de sua própria intenção de voto. Outra questão investiga espontaneamente quais apoios políticos os eleitores esperam que os candidatos recebam.

Continua após a publicidade

Quais candidatos serão apresentados na disputa pelo Senado?

Para o Senado, o questionário mede primeiro a intenção de voto espontânea e depois o conhecimento e o potencial de voto dos candidatos. O cenário estimulado reúne André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Márcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Salles, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira.

Também será perguntado se a escolha para o Senado já está definida ou ainda pode mudar até a eleição.

Continua após a publicidade

Quando a pesquisa será feita e qual é a margem de erro?

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 2 de setembro, sob o número BR-04705/2026, a pesquisa será realizada entre 4 e 7 de setembro, com 1.800 entrevistas. A responsável pelo levantamento é a Quaest, e o contratante é a Globo Comunicação e Participações S/A. A divulgação está prevista para 8 de setembro.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima prevista de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra, considerando o cálculo para amostra aleatória simples como aproximação e as diretivas do TSE.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).