Nova pesquisa Quaest mostra disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo

A nova pesquisa Quaest sobre a eleição para o governo de São Paulo vai colocar frente a frente, entre outros nomes, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad em cenários de primeiro e segundo turno. O levantamento também vai medir a intenção de voto espontânea, o grau de definição do eleitor e a opinião dos paulistas sobre os candidatos. A divulgação está prevista para 8 de setembro.

O que a pesquisa vai testar na disputa pelo governo?

O questionário apresenta um cenário estimulado para o primeiro turno com sete candidatos: Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). O eleitor também poderá indicar voto em branco ou nulo, declarar que não vai votar ou dizer que ainda não decidiu. A ordem de apresentação dos nomes será aleatorizada.

Antes desse cenário, a Quaest pergunta em quem o entrevistado pretende votar de forma espontânea. O questionário também procura saber se a escolha para governador é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

Em seguida, o levantamento testa um segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio. A pesquisa ainda pergunta quem o eleitor considera ter maior chance de vencer a eleição, independentemente de sua própria preferência, e qual candidato ele gostaria que fosse eleito governador.

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Como serão medidos conhecimento e rejeição?

A pesquisa apresenta uma lista de candidatos e pergunta ao eleitor se conhece cada um deles e se votaria ou não neles. A bateria inclui Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Policial Edjane, Tarcísio, Vera Lúcia e Vivian Mendes.

O questionário também investiga quais apoios políticos podem estar associados à disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Os entrevistados são convidados a apontar quem gostariam de ver apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e quem gostariam de ver apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição para governador.

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O que o levantamento vai perguntar sobre a eleição presidencial?

A pesquisa não se limita à disputa estadual. O questionário apresenta duas simulações de primeiro turno para a Presidência da República, com diferentes combinações de candidatos, além de um cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula.

Entre os nomes testados nos cenários presidenciais estão Clariana Barão, Edmilson Costa, Escritor Augusto Cury, Flavio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema. O levantamento também pergunta se a escolha presidencial é definitiva ou pode mudar.

Como será a disputa pelo Senado?

A pesquisa também vai medir a intenção de voto para uma das vagas ao Senado por São Paulo. O questionário apresenta uma lista de 15 candidatos, entre eles André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Sallles, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira.

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São testados dois cenários de intenção de voto para o Senado, além da pergunta espontânea sobre o candidato escolhido. O eleitor também é questionado sobre o grau de definição de seu voto para o cargo.

Quando a pesquisa será divulgada e qual é a metodologia?

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-00959/2026, em 2 de setembro de 2026. A coleta será realizada de 4 a 7 de setembro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos nos totais da amostra, considerando amostragem aleatória simples como aproximação. A pesquisa é realizada pela Quaest e tem como contratante a Globo Comunicação e Participações S/A. A divulgação está prevista para 8 de setembro de 2026.

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