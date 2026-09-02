🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Nova pesquisa Quaest mostra disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo

Levantamento vai testar a intenção de voto para o Palácio dos Bandeirantes, medir cenários de segundo turno e avaliar conhecimento, rejeição e potencial dos candidatos

Por Redação 2 set 2026, 22h12
DEBATES - Tarcísio e Haddad: candidatos foram confrontados com temas do cotidiano de São Paulo
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad (Miguel Schincariol/AFP)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Quaest mostra disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Quaest sobre a eleição para o governo de São Paulo vai colocar frente a frente, entre outros nomes, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad em cenários de primeiro e segundo turno. O levantamento também vai medir a intenção de voto espontânea, o grau de definição do eleitor e a opinião dos paulistas sobre os candidatos. A divulgação está prevista para 8 de setembro.

O que a pesquisa vai testar na disputa pelo governo?

O questionário apresenta um cenário estimulado para o primeiro turno com sete candidatos: Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). O eleitor também poderá indicar voto em branco ou nulo, declarar que não vai votar ou dizer que ainda não decidiu. A ordem de apresentação dos nomes será aleatorizada.

Antes desse cenário, a Quaest pergunta em quem o entrevistado pretende votar de forma espontânea. O questionário também procura saber se a escolha para governador é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

Em seguida, o levantamento testa um segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio. A pesquisa ainda pergunta quem o eleitor considera ter maior chance de vencer a eleição, independentemente de sua própria preferência, e qual candidato ele gostaria que fosse eleito governador.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como serão medidos conhecimento e rejeição?

A pesquisa apresenta uma lista de candidatos e pergunta ao eleitor se conhece cada um deles e se votaria ou não neles. A bateria inclui Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Policial Edjane, Tarcísio, Vera Lúcia e Vivian Mendes.

O questionário também investiga quais apoios políticos podem estar associados à disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Os entrevistados são convidados a apontar quem gostariam de ver apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e quem gostariam de ver apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição para governador.

Continua após a publicidade

O que o levantamento vai perguntar sobre a eleição presidencial?

A pesquisa não se limita à disputa estadual. O questionário apresenta duas simulações de primeiro turno para a Presidência da República, com diferentes combinações de candidatos, além de um cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula.

Entre os nomes testados nos cenários presidenciais estão Clariana Barão, Edmilson Costa, Escritor Augusto Cury, Flavio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema. O levantamento também pergunta se a escolha presidencial é definitiva ou pode mudar.

Como será a disputa pelo Senado?

A pesquisa também vai medir a intenção de voto para uma das vagas ao Senado por São Paulo. O questionário apresenta uma lista de 15 candidatos, entre eles André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Sallles, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira.

Continua após a publicidade

São testados dois cenários de intenção de voto para o Senado, além da pergunta espontânea sobre o candidato escolhido. O eleitor também é questionado sobre o grau de definição de seu voto para o cargo.

Quando a pesquisa será divulgada e qual é a metodologia?

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-00959/2026, em 2 de setembro de 2026. A coleta será realizada de 4 a 7 de setembro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos nos totais da amostra, considerando amostragem aleatória simples como aproximação. A pesquisa é realizada pela Quaest e tem como contratante a Globo Comunicação e Participações S/A. A divulgação está prevista para 8 de setembro de 2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Eleições: São Paulo
Fernando Haddad
Pesquisas Eleitorais
Quaest
São Paulo
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).