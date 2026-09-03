Nova pesquisa Quaest mostra disputa pelo governo do Rio e duas vagas ao Senado

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Uma nova pesquisa Quaest para as eleições de 2026 no Rio de Janeiro será divulgada na próxima terça-feira, 8. O levantamento detalha a disputa pelo governo, testando Eduardo Paes contra diversos adversários e medindo cenários de segundo turno. Também investiga as duas vagas ao Senado, com 16 candidatos e a consolidação dos votos. Acompanhe a análise completa para entender as tendências políticas fluminenses.

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Uma nova pesquisa Quaest vai mostrar na próxima terça-feira, 8, como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro e pelas duas vagas ao Senado em jogo nas eleições de 2026. O levantamento testará Eduardo Paes contra oito adversários na corrida pelo Palácio Guanabara e também medirá cenários de segundo turno, potencial de voto, rejeição e o grau de consolidação das escolhas dos eleitores.

A pesquisa será realizada entre sexta-feira, 4, e segunda-feira, 7, com 1.302 eleitores fluminenses. No Senado, o questionário apresenta 16 candidatos e permitirá ao entrevistado indicar dois nomes, um para cada vaga em disputa.

Quem será testado na disputa pelo governo do Rio?

O cenário de primeiro turno terá Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL), Garotinho (Republicanos), André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL).

Além de perguntar em quem o eleitor votaria, a Quaest vai medir se a escolha já é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição. Quem apontar um candidato também será questionado sobre sua segunda opção de voto.

O levantamento avaliará ainda o grau de conhecimento, o potencial eleitoral e a rejeição de cada um dos nove nomes. O entrevistado poderá dizer se nunca ouviu falar do candidato, se o conhece e poderia votar nele ou se o conhece, mas não votaria de jeito nenhum.

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Quais cenários de segundo turno serão pesquisados?

A Quaest vai testar dois confrontos diretos pelo governo do estado. Em um deles, Eduardo Paes enfrentará Douglas Ruas. No outro, o prefeito do Rio será colocado diante de Garotinho.

Em cada cenário, o eleitor poderá optar por um dos dois candidatos, votar em branco ou nulo, dizer que não iria votar ou afirmar que ainda não decidiu.

A pesquisa também perguntará, independentemente da intenção de voto, quem o entrevistado acredita que vencerá a eleição para governador.

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Quem o eleitor associa a Lula e Flávio Bolsonaro?

O questionário vai medir ainda o grau de conhecimento dos eleitores sobre as alianças políticas da eleição estadual.

A Quaest perguntará espontaneamente quem o eleitor acredita que será o candidato apoiado por Flávio Bolsonaro ao governo do Rio de Janeiro e quem deverá receber o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O recorte permitirá observar até que ponto a polarização nacional já está associada pelos eleitores à disputa pelo Palácio Guanabara.

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Quem está na disputa pelas duas vagas no Senado?

A pesquisa também vai testar 16 candidatos para o Senado. A lista inclui Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Monica Benicio (PSOL), Pedro Paulo (PSD) e Waguinho (Republicanos), além de Comandante Ribeiro Afonso, Helio Secco, Luciano Mattos, Luiz Eugenio, Marcos Dias, Michelly Xavier, Ó Clemente, Paula Falcão e Vinicius Benevides.

Como o eleitor terá direito a dois votos para senador em 2026, a Quaest apresentará inicialmente a lista completa para a escolha da primeira vaga. Em seguida, fará uma segunda pergunta com os mesmos nomes, retirando apenas o candidato já escolhido, para que o entrevistado indique seu segundo voto.

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O voto para o Senado já está definido?

Além da intenção de voto, a pesquisa vai medir o grau de consolidação das escolhas para senador. O eleitor será questionado se seu voto já é definitivo ou se ainda pode mudar caso algo aconteça até a eleição.

A Quaest também avaliará, individualmente, o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos 16 candidatos apresentados no questionário.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-04768/2026. Serão realizadas 1.302 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais residentes no estado do Rio de Janeiro entre os dias 4 e 7 de setembro. O desenho amostral combina sorteio probabilístico de municípios e setores censitários com seleção de entrevistados por cotas. A margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para terça-feira, 8 de setembro.

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