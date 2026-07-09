A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Lula x Flávio para a Presidência

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A nova pesquisa Genial/Quaest para as Eleições 2026 foi registrada no TSE e será divulgada em 15 de maio. O questionário com mais de 100 perguntas aborda temas como Michelle Bolsonaro e Jaques Wagner, com entrevistas presenciais. Detalhes sobre a metodologia e o último levantamento são apresentados.

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A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa presidencial nas Eleições 2026 foi registrada nesta quinta-feira, 9, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e será divulgada na próxima quarta-feira, 15.

Com mais de 100 perguntas, o questionário aborda temas como o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a investigação da Polícia Federal sobre o envolvimento do senador Jaques Wagner (PT) com o Banco Master.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

As entrevistas serão pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores acima de 16 anos. A empresa ressalta que as informações são sigilosas e que o nome do entrevistado não será divulgado e nem associado a nenhuma resposta, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

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Como foi o último levantamento?

No último levantamento, publicado em 10 de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 44% em um eventual segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tinha 38%. A margem de erro estimada era de 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07661/2026.

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“Ao longo e após os trabalhos de campo, é realizada uma fiscalização que consiste na checagem de áudio de uma amostra de 30% dos questionários aplicados para verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais”, detalha a empresa.

A equipe tem experiência e treinamento em pesquisa de opinião pública e todo o trabalho é feito em “tablets ou outros dispositivos eletrônicos”. Contratada pelo Banco Genial junto à Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos nesta quinta-feira, 9, a pesquisa eleitoral custou R$ 433.255,92 e está registrada pelo número BR-07181/2026.