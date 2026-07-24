Nova pesquisa Quaest mostra disputa ao governo estadual no reduto de Ronaldo Caiado

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral de Goiás será divulgada na próxima quarta-feira, 30, trazendo um retrato da disputa pelo governo estadual no principal reduto político do ex-governador Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência. O levantamento vai aferir as intenções de voto para o Palácio das Esmeraldas, além de avaliar governos, medir o potencial eleitoral dos principais nomes da corrida e investigar o humor do eleitorado diante da sucessão estadual.

O questionário mostra que a pesquisa abordará tanto o cenário espontâneo quanto o estimulado para o governo de Goiás. Entre os nomes apresentados aos entrevistados estão Daniel Vilela (MDB), Marconi Perillo (PSDB), Wilder Morais (PL), Cíntia Dias (PSOL), Luciana Amorim (UP) e Luis Cesar Bueno (PT). Também serão simulados cenários de segundo turno entre os candidatos mais competitivos.

O que a pesquisa vai revelar sobre a disputa estadual?

Além das intenções de voto, o levantamento medirá o grau de conhecimento e o potencial de voto de cada pré-candidato, permitindo identificar quais nomes são mais conhecidos pelo eleitorado e quais enfrentam maior resistência. O questionário também investiga se os eleitores consideram definitiva a escolha do candidato ou se ainda admitem mudar de voto até a eleição.

Outro ponto explorado pela pesquisa é a expectativa dos goianos em relação ao próximo governador. Os entrevistados responderão se preferem a continuidade da gestão atual, mudanças parciais ou uma mudança completa na condução do estado.

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Como os governos entram na avaliação do eleitor?

A pesquisa também incluirá indicadores sobre a aprovação e a avaliação do governo de Daniel Vilela, além de perguntas sobre a administração do ex-governador Ronaldo Caiado e se ele merece indicar o sucessor para a disputa estadual. O levantamento ainda medirá a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a percepção dos eleitores sobre um eventual novo mandato presidencial.

Quais outros temas serão medidos?

O questionário prevê perguntas sobre os principais problemas enfrentados por Goiás, avaliação dos serviços públicos em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, transporte e geração de emprego, além do posicionamento ideológico dos entrevistados, fontes de informação política, perfil socioeconômico e intenção de voto para presidente da República e para o Senado.

Como a pesquisa foi realizada?

A pesquisa Quaest ouvirá 1.104 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho. O levantamento foi registrado em 24 de julho e tem divulgação prevista para 30 de julho.

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