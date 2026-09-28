Nova pesquisa Quaest mede distância entre Tarcísio e Haddad em São Paulo

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Uma nova pesquisa Quaest vai aferir nesta terça a disputa pelo governo de São Paulo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. O levantamento, registrado no TSE, testa dois cenários de primeiro turno e um confronto direto em eventual segundo turno, além de medir a rejeição e o potencial de voto dos candidatos.

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Uma nova pesquisa Quaest vai medir nesta terça-feira, 29, a disputa pelo governo de São Paulo entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), testa dois cenários de primeiro turno e um confronto direto entre os dois em eventual segundo turno.

A sondagem também vai investigar o grau de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, além de medir o quanto o eleitor já considera definitiva sua escolha.

Quem aparece nos cenários para o governo?

No primeiro cenário estimulado, a Quaest apresenta ao eleitor os nomes de Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Tarcísio, Vera Lúcia e Vivian Mendes.

Um segundo cenário retira Izadora Dias e mantém os demais nomes. A pesquisa também pergunta espontaneamente se o eleitor já escolheu seu candidato e em quem pretende votar.

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Em um eventual segundo turno, o levantamento testa apenas um confronto: Fernando Haddad contra Tarcísio.

O que mais a pesquisa vai medir?

O questionário busca identificar quem os paulistas associam aos apoios de Flávio Bolsonaro e do presidente Lula na disputa pelo governo estadual.

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A Quaest também mede a aprovação do trabalho de Tarcísio, a avaliação de sua gestão e se o eleitor considera que o governador merece ou não ser reeleito. Outra pergunta investiga qual é, na visão dos entrevistados, o problema mais grave enfrentado atualmente pelo estado.

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Como será feita a pesquisa?

A Quaest vai ouvir 1.800 eleitores de 16 anos ou mais residentes em São Paulo entre 25 e 28 de setembro. As entrevistas são presenciais e domiciliares, com seleção de municípios, setores censitários, domicílios e entrevistados.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Contratada pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa custou 216.900 reais e está registrada no TSE sob o número SP-01590/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.