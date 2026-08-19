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Política

Nova pesquisa Quaest mede disputa Raquel Lyra x João Campos para governo de Pernambuco

Levantamento testa oito nomes no primeiro turno e o peso dos apoios de Lula e Flávio Bolsonaro na corrida estadual

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 19h23
O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB); e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD)
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Antonio Cruz/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Uma nova pesquisa da Quaest vai medir a disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições de 2026. O levantamento testa oito nomes em um cenário de primeiro turno e coloca frente a frente, em uma simulação de segundo turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), prefeito do Recife.

O questionário também investiga o peso das alianças nacionais na eleição estadual. Os eleitores serão perguntados se preferem um governador aliado de Lula, aliado de Flávio Bolsonaro ou independente. A pesquisa mede ainda se o apoio de Lula ou de Flávio Bolsonaro aumentaria, não mudaria ou diminuiria a chance de voto em um candidato apoiado por cada um deles.

Quem aparece na disputa pelo governo de Pernambuco?

No cenário de primeiro turno, a Quaest testa Guilherme Fonseca (PSTU), Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP), Raquel Lyra (PSD), Renan (Missão) e Victor Assis (PCO). A pesquisa pergunta ainda se a escolha para governador já é definitiva ou se pode mudar até as eleições.

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O levantamento apresenta um cenário de segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Os dois nomes são colocados diretamente diante dos entrevistados, que podem escolher um dos candidatos.

O questionário também investiga a preferência dos eleitores sobre o perfil do próximo governador: alguém que continue o trabalho realizado atualmente, que mude apenas o que não está funcionando ou que promova uma mudança total.

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Como os pernambucanos avaliam o governo Raquel Lyra?

A Quaest vai medir a aprovação do trabalho realizado por Raquel Lyra e pedir aos entrevistados uma avaliação da administração estadual entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

Outro indicador será a percepção sobre a reeleição. Os eleitores serão questionados se consideram que Raquel Lyra merece ou não merece permanecer no cargo por mais um mandato.

A pesquisa também investiga qual é, na opinião dos entrevistados, o principal problema enfrentado atualmente por Pernambuco.

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O peso dos apoios de Lula e Flávio Bolsonaro

O levantamento testa ainda a preferência dos eleitores por um governador aliado de Lula, aliado de Flávio Bolsonaro ou independente.

Em seguida, pergunta se um eventual apoio de Lula ou de Flávio Bolsonaro aumentaria, não mudaria ou diminuiria a chance de o eleitor votar no candidato apoiado.

O questionário também investiga quem os entrevistados acreditam que será apoiado por Lula e por Flávio Bolsonaro na disputa pelo governo estadual.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que a pesquisa mostra sobre a corrida presidencial?

Embora o foco do levantamento seja a eleição estadual, o questionário também mede a intenção de voto dos pernambucanos para presidente da República. São apresentados dois cenários de primeiro turno.

No primeiro, aparecem 13 nomes: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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No segundo cenário, Pablo Marçal é retirado da lista. A pesquisa também pergunta se a escolha do eleitor para presidente é definitiva ou ainda pode mudar até as eleições e mede a aprovação e a avaliação do governo Lula.

Quando a pesquisa será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer de 21 a 24 de agosto de 2026, com divulgação em 25 de agosto. Serão realizadas 1.302 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa é realizada pela Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A, com recursos próprios do contratante. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-07828/2026, com data de registro em 19 de agosto de 2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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