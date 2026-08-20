Nova pesquisa Quaest mede disputa Lula x Flávio no estado que é berço do bolsonarismo

Uma nova pesquisa da Quaest sobre a disputa pela Presidência da República foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem divulgação prevista para 25 de agosto. O levantamento, que também aborda o cenário eleitoral no Rio de Janeiro, será realizado entre os dias 21 e 24 de agosto.

O levantamento vai traçar um retrato da disputa pela Presidência da República a partir de dois cenários de primeiro turno. O levantamento coloca Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) entre os principais nomes testados e também mede o desempenho de Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Pablo Marçal (PRTB) e outros candidatos que aparecem na corrida eleitoral de 2026.

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O que a pesquisa vai medir na disputa presidencial?

No primeiro cenário presidencial, a Quaest testa 13 nomes: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

No segundo cenário, Pablo Marçal não é apresentado aos entrevistados. A pesquisa também procura saber se os eleitores já consideram definida sua escolha para presidente ou se ainda admitem mudar de voto até a eleição. O questionário inclui, ainda, perguntas sobre a aprovação e a avaliação do governo Lula.

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O que será avaliado na eleição estadual?

No Rio de Janeiro, a pesquisa mede a intenção de voto para governador em um cenário com André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL).

O levantamento também testa um possível segundo turno entre Douglas Ruas e Eduardo Paes e outro entre Eduardo Paes e Garotinho.

A pesquisa também pergunta separadamente quem o eleitor escolheria para a primeira e para a segunda vaga do Senado.

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Quando a pesquisa será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer entre 21 e 24 de agosto, com divulgação marcada para 25 de agosto. A Quaest entrevistará 1.302 pessoas. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima prevista de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09895/2026. A responsável pelo levantamento é a Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda., e a contratante é a Globo Comunicação e Participações S/A.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.