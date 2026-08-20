Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

Nova pesquisa Quaest mede disputa Lula x Flávio no estado que é berço do bolsonarismo

Levantamento testa dois cenários de primeiro turno para presidente e também mede a corrida pelo governo e pelo Senado no Rio de Janeiro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 22h17 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h32
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Quaest mede disputa Lula x Flávio no estado que é berço do bolsonarismo Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da Quaest sobre a disputa pela Presidência da República foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem divulgação prevista para 25 de agosto. O levantamento, que também aborda o cenário eleitoral no Rio de Janeiro, será realizado entre os dias 21 e 24 de agosto.

O levantamento vai traçar um retrato da disputa pela Presidência da República a partir de dois cenários de primeiro turno. O levantamento coloca Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) entre os principais nomes testados e também mede o desempenho de Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Pablo Marçal (PRTB) e outros candidatos que aparecem na corrida eleitoral de 2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que a pesquisa vai medir na disputa presidencial?

No primeiro cenário presidencial, a Quaest testa 13 nomes: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

No segundo cenário, Pablo Marçal não é apresentado aos entrevistados. A pesquisa também procura saber se os eleitores já consideram definida sua escolha para presidente ou se ainda admitem mudar de voto até a eleição. O questionário inclui, ainda, perguntas sobre a aprovação e a avaliação do governo Lula.

Siga
Continua após a publicidade

O que será avaliado na eleição estadual?

No Rio de Janeiro, a pesquisa mede a intenção de voto para governador em um cenário com André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL).

O levantamento também testa um possível segundo turno entre Douglas Ruas e Eduardo Paes e outro entre Eduardo Paes e Garotinho.

A pesquisa também pergunta separadamente quem o eleitor escolheria para a primeira e para a segunda vaga do Senado.

Continua após a publicidade

Quando a pesquisa será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer entre 21 e 24 de agosto, com divulgação marcada para 25 de agosto. A Quaest entrevistará 1.302 pessoas. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima prevista de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09895/2026. A responsável pelo levantamento é a Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda., e a contratante é a Globo Comunicação e Participações S/A.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).