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Política

A nova pesquisa sobre a disputa Tarcísio x Haddad e a corrida ao Senado por São Paulo

Levantamento será divulgado em 23 de setembro e apresenta cenários para o Palácio dos Bandeirantes e as duas vagas paulistas no Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 22h47 | Atualizado em 17 set 2026, 22h55
Tarcísio e Haddad são os dois principais candidatos ao governo paulista
Tarcísio e Haddad são os dois principais candidatos ao governo paulista (Lula Marques/Valter Campanato/Agência Brasil)
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A nova pesquisa sobre a disputa Tarcísio x Haddad e a corrida ao Senado por São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 que será divulgada no dia 23 se volta à disputa pelo governo de São Paulo e à corrida pelas duas cadeiras que o estado terá em disputa no Senado. O levantamento também mede o conhecimento dos eleitores sobre os candidatos, o potencial de voto e os índices de rejeição, além de avaliar a percepção sobre a administração do governador Tarcísio de Freitas.

O questionário inclui ainda cenários de primeiro e segundo turno para o Palácio dos Bandeirantes, perguntas sobre o peso dos apoios políticos de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro e uma investigação sobre as preferências do eleitorado para a eleição presidencial.

A pesquisa, contratada pela TV Globo, contará com 1.800 entrevistas previstas entre 19 e 22 de setembro de 2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro da pesquisa é SP-02456/2026.

Como está organizada a disputa pelo governo de São Paulo?

O levantamento apresenta dois cenários de primeiro turno para o governo de São Paulo. O primeiro inclui Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). O segundo não apresenta a candidata Policiar Edjane.

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Além da intenção de voto, o questionário investiga o grau de conhecimento dos nomes apresentados, o potencial de voto e a rejeição a cada candidato.

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O que a pesquisa pergunta sobre um eventual segundo turno?

A corrida pelo governo estadual também é examinada em um cenário de segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio (Republicanos).

A pesquisa busca identificar como o eleitorado se posiciona diante dessa disputa direta, além de medir o conhecimento e a rejeição dos dois nomes. O questionário também procura verificar a influência dos apoios nacionais sobre a eleição estadual, perguntando como os entrevistados avaliam candidatos apoiados por Flávio Bolsonaro e por Lula.

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Como os eleitores avaliam a gestão de Tarcísio?

O levantamento inclui uma série de perguntas sobre a administração de Tarcísio de Freitas. Os entrevistados são convidados a dizer se aprovam ou desaprovam o governo e a classificá-lo entre as opções ótimo, bom, regular mais positivo, regular mais negativo, ruim e péssimo.

A pesquisa também pergunta se Tarcísio merece ser reeleito. Outro item procura identificar qual é, na avaliação dos eleitores, o principal problema enfrentado pelo estado de São Paulo.

Quais nomes aparecem na disputa pelas duas vagas ao Senado?

A pesquisa investiga a eleição para o Senado considerando que cada eleitor poderá votar em dois candidatos. O questionário inclui perguntas espontâneas para identificar os nomes lembrados inicialmente pelo eleitorado e, depois, apresenta uma lista de candidatos.

Entre os nomes testados estão André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

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O que a pesquisa revela sobre o comportamento do eleitor?

Além das disputas estaduais, o questionário procura identificar o grau de envolvimento dos paulistas com o processo eleitoral. Os entrevistados respondem sobre o interesse nas eleições de 2026 e sobre a intenção de comparecer às urnas.

A pesquisa também investiga a identificação política dos participantes, classificando-os entre lulistas, eleitores de esquerda que não se consideram lulistas, independentes, eleitores de direita que não são bolsonaristas e bolsonaristas.

Como aparece a disputa presidencial?

A pesquisa apresenta uma lista de candidatos à Presidência da República para o primeiro turno, com nomes como Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barao (DC), Escritor Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e outros candidatos.

O levantamento também testa um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Nesse bloco, são incluídas perguntas sobre aprovação do governo federal, medo de uma eventual volta da família Bolsonaro ao poder ou de mais um mandato de Lula e expectativa sobre quem deverá vencer a eleição presidencial.

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