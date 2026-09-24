Nova pesquisa Quaest mede a disputa presidencial no segundo maior colégio eleitoral do Brasil

Uma nova pesquisa Quaest vai medir o cenário eleitoral em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, com foco nas disputas para a Presidência da República, o governo estadual e o Senado. O levantamento será feito entre 25 e 28 de setembro, com 1.506 entrevistas, e tem divulgação prevista para 29 de setembro.

A pesquisa foi contratada pela Globo. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-08467/2026.

Quem a Quaest testa na disputa pela Presidência?

No cenário de primeiro turno, a pesquisa apresenta aos eleitores os nomes de Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

Para um eventual segundo turno, o questionário testa um confronto direto entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). A pesquisa também pergunta ao eleitor se sua escolha para presidente é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

O que mostrou a última pesquisa Quaest em Minas Gerais?

Na rodada anterior, Lula e Flávio Bolsonaro apareceram em empate técnico no primeiro turno. O estado é considerado chave, uma vez que todos os presidentes eleitos desde a redemocratização venceram entre os mineiros. No primeiro turno, os dois estão empatados tecnicamente: Lula foi de 31% a 35%, enquanto Flávio, de 27% para 30%.

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No segundo turno, os dois estão empatados numericamente, ambos com 40% das intenções de voto. Flávio se manteve com o mesmo percentual que tinha na última rodada, de 8 de setembro, enquanto Lula oscilou três pontos para cima. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento.

Foram entrevistados 1.506 eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-07664/2026.

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Quem aparece na disputa pelo governo de Minas?

A Quaest apresenta dois cenários de primeiro turno para o governo estadual. Um deles inclui Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

O segundo cenário mantém os mesmos nomes, mas sem Henrique Áreas. Para o segundo turno, a pesquisa testa três confrontos: Alexandre Kalil contra Cleitinho Azevedo; Cleitinho contra Mateus Simões; e Cleitinho contra Patrus Ananias.

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O que mais a pesquisa vai medir?

O questionário inclui ainda intenção de voto para as duas vagas de Minas Gerais no Senado, além de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos ao governo e ao Senado. Também mede a aprovação e a avaliação do governo estadual e do governo Lula, a percepção sobre o principal problema do estado e o interesse dos eleitores nas eleições.

A Quaest também pergunta sobre apoios políticos na disputa pelo governo, expectativa de vitória na eleição presidencial, identificação política dos entrevistados e o que provoca mais medo no eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.