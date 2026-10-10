Nova pesquisa Quaest avalia propostas de Lula e Flávio Bolsonaro: veja quais são

A nova pesquisa Quaest sobre a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026 vai investigar o que os brasileiros pensam sobre algumas das principais propostas apresentadas pelos dois candidatos à Presidência. O levantamento inclui perguntas sobre o fim da escala de trabalho 6 por 1, a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF) e o combate ao crime organizado.

Ao todo, serão avaliadas doze propostas, seis de cada candidato. A Quaest perguntará aos entrevistados se já conheciam as medidas e se concordam com elas. Quem tomar conhecimento de uma proposta durante a entrevista deverá dizer se considera a ideia positiva ou negativa.

Continua após a publicidade

O objetivo é medir tanto o conhecimento dos eleitores sobre as promessas de campanha quanto a recepção às medidas defendidas pelos presidenciáveis.

Continua após a publicidade

Quais propostas de Lula serão avaliadas?

Entre as propostas atribuídas a Lula, a Quaest vai medir a reação dos eleitores ao fim da escala 6 por 1, com redução da jornada máxima para 40 horas semanais, duas folgas por semana e manutenção dos salários.

Continua após a publicidade

O levantamento também vai avaliar a proposta de estabelecer mandatos de dez a doze anos para ministros do STF e ampliar o limite anual de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs), de R$ 81 mil para R$ 140 mil, permitindo a contratação de até dois funcionários.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Na área econômica, os entrevistados serão questionados sobre a eliminação dos impostos incidentes sobre os alimentos da cesta básica a partir de janeiro de 2027 e a garantia de reajustes anuais do salário mínimo acima da inflação.

Continua após a publicidade

Outra proposta incluída no questionário é a proibição dos sites de apostas esportivas, conhecidos como bets, e dos cassinos on-line no Brasil.

Quais propostas de Flávio Bolsonaro serão avaliadas?

No caso de Flávio Bolsonaro, uma das propostas submetidas à avaliação dos eleitores será a concessão de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e às pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro.

A Quaest também perguntará sobre a possibilidade de abertura de processos de impeachment contra ministros do STF e a classificação de facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, além de milícias, como organizações terroristas.

Na área de segurança pública, o levantamento avaliará a proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos e para 14 anos em casos de condenação por estupro.

Os entrevistados também serão questionados sobre a flexibilização das leis trabalhistas, permitindo acordos entre empresas e funcionários sobre dias e horários de trabalho, com remuneração por hora e limite de 44 horas semanais.

Outra medida incluída na pesquisa é o fim da reeleição para presidente da República, acompanhado da ampliação do mandato presidencial de quatro para cinco anos.

Como será medida a aprovação das propostas?

Para cada uma das doze medidas, os entrevistados deverão informar se já conheciam a proposta e se a aprovam ou desaprovam.

A pesquisa também distinguirá aqueles que desconheciam determinada promessa, mas, depois de ouvi-la, passaram a considerá-la uma boa ou má ideia.

O levantamento permitirá, assim, identificar quais propostas são mais conhecidas e como cada uma delas é recebida pelos eleitores. Os resultados ainda não constam do registro apresentado à Justiça Eleitoral.

Contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026. Serão realizadas 2.154 entrevistas presenciais entre 10 e 13 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.