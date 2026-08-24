Nova pesquisa presidencial testa disputa Lula x Flávio após debate da Band
Levantamento do Instituto Vox Brasil prevê 2.100 entrevistas até quinta-feira, 27
Uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República começa a ser realizada nesta terça-feira, 25, dois dias depois do debate entre candidatos ocorrido no domingo, 23. O levantamento do Instituto Vox Brasil prevê 2.100 entrevistas até quinta-feira, 27, e tem divulgação programada para o sábado, 29.
Além de medir as intenções de voto para presidente em cenários espontâneo e estimulado, a pesquisa vai testar três confrontos de segundo turno envolvendo o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, Zema e Ronaldo Caiado. O questionário também inclui perguntas sobre rejeição aos candidatos, aprovação do governo Lula e grau de convicção do eleitor sobre o voto.
Um dos principais focos do levantamento será a repercussão do debate presidencial da Band. A pesquisa perguntará se o eleitor soube da realização do encontro, quanto assistiu, como avalia a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Zema e se a participação, ou a falta dela, em debates pode influenciar a decisão de voto.
A margem de erro máxima estimada é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Quem aparece no cenário de primeiro turno?
No cenário estimulado para a Presidência, os entrevistados poderão escolher entre Clariana Barão, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema.
Antes disso, o instituto fará uma pergunta espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor.
A pesquisa também medirá a rejeição aos mesmos nomes e perguntará se a escolha declarada pelo entrevistado é definitiva ou ainda pode mudar.
Quais disputas de segundo turno serão testadas?
O levantamento apresentará três confrontos diretos para uma eventual segunda etapa da eleição presidencial. Lula será testado contra Flávio Bolsonaro, Zema e Ronaldo Caiado.
Em cada cenário, os entrevistados também poderão responder que votariam em branco ou nulo ou que ainda não sabem em quem votar.
Como o debate entra na pesquisa?
Uma parte específica do questionário procura medir como os eleitores receberam o debate presidencial realizado no domingo, 23. O instituto perguntará inicialmente se o entrevistado soube da realização do encontro e, entre os que responderem positivamente, quanto dele foi acompanhado.
Os participantes serão questionados ainda sobre a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Zema e se a falta de candidatos considerados importantes prejudicou o debate.
A pesquisa também buscará saber se debates podem influenciar muito, pouco ou nada a decisão de voto, se a ausência de um candidato pode afetar negativamente sua imagem e se quem deixa de comparecer perde uma oportunidade de apresentar suas propostas.
Outro ponto será o efeito do encontro sobre o interesse do eleitor pelos candidatos ausentes. O questionário perguntará ainda se a ausência do candidato de preferência em um debate poderia levar o entrevistado a reconsiderar seu voto.
Entre os nomes que participaram do encontro, a pesquisa perguntará quem teve o melhor desempenho, considerando exclusivamente o debate, com Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos entre as opções apresentadas.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.