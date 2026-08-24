Nova pesquisa presidencial testa disputa Lula x Flávio após debate da Band

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Uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República, realizada pelo Instituto Vox Brasil, começa a ser divulgada. O levantamento, com 2.100 entrevistas, aborda intenções de voto no primeiro e segundo turno, testando confrontos como Lula contra Flávio Bolsonaro, Zema e Caiado. O estudo também foca na repercussão do recente debate presidencial, avaliando a ausência de figuras como Lula e o impacto na decisão do eleitor.

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Uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República começa a ser realizada nesta terça-feira, 25, dois dias depois do debate entre candidatos ocorrido no domingo, 23. O levantamento do Instituto Vox Brasil prevê 2.100 entrevistas até quinta-feira, 27, e tem divulgação programada para o sábado, 29.

Além de medir as intenções de voto para presidente em cenários espontâneo e estimulado, a pesquisa vai testar três confrontos de segundo turno envolvendo o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, Zema e Ronaldo Caiado. O questionário também inclui perguntas sobre rejeição aos candidatos, aprovação do governo Lula e grau de convicção do eleitor sobre o voto.

Um dos principais focos do levantamento será a repercussão do debate presidencial da Band. A pesquisa perguntará se o eleitor soube da realização do encontro, quanto assistiu, como avalia a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Zema e se a participação, ou a falta dela, em debates pode influenciar a decisão de voto.

A margem de erro máxima estimada é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Quem aparece no cenário de primeiro turno?

No cenário estimulado para a Presidência, os entrevistados poderão escolher entre Clariana Barão, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema.

Antes disso, o instituto fará uma pergunta espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor.

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A pesquisa também medirá a rejeição aos mesmos nomes e perguntará se a escolha declarada pelo entrevistado é definitiva ou ainda pode mudar.

Quais disputas de segundo turno serão testadas?

O levantamento apresentará três confrontos diretos para uma eventual segunda etapa da eleição presidencial. Lula será testado contra Flávio Bolsonaro, Zema e Ronaldo Caiado.

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Em cada cenário, os entrevistados também poderão responder que votariam em branco ou nulo ou que ainda não sabem em quem votar.

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Como o debate entra na pesquisa?

Uma parte específica do questionário procura medir como os eleitores receberam o debate presidencial realizado no domingo, 23. O instituto perguntará inicialmente se o entrevistado soube da realização do encontro e, entre os que responderem positivamente, quanto dele foi acompanhado.

Os participantes serão questionados ainda sobre a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Zema e se a falta de candidatos considerados importantes prejudicou o debate.

A pesquisa também buscará saber se debates podem influenciar muito, pouco ou nada a decisão de voto, se a ausência de um candidato pode afetar negativamente sua imagem e se quem deixa de comparecer perde uma oportunidade de apresentar suas propostas.

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Outro ponto será o efeito do encontro sobre o interesse do eleitor pelos candidatos ausentes. O questionário perguntará ainda se a ausência do candidato de preferência em um debate poderia levar o entrevistado a reconsiderar seu voto.

Entre os nomes que participaram do encontro, a pesquisa perguntará quem teve o melhor desempenho, considerando exclusivamente o debate, com Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos entre as opções apresentadas.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.