Nova pesquisa mostra principal desafio de Flávio contra Lula e o ‘teto’ do petista na disputa
Eleitorado feminino permanece como o maior obstáculo para o senador
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na corrida presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o editor José Benedito da Silva afirmou que os resultados confirmam uma tendência observada por diferentes institutos: a disputa permanece estabilizada entre os dois principais candidatos, enquanto nomes da chamada terceira via seguem sem conseguir ganhar espaço.
O que a pesquisa revela sobre a disputa presidencial?
No levantamento, Lula aparece com 40,4% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. Na sequência surgem Ronaldo Caiado, com 4%, Romeu Zema, com 2,5%, Aécio Neves, com 2%, e Renan Santos, com 2%, além de outros candidatos com índices inferiores. O cenário praticamente repete o registrado pelos principais institutos de pesquisa nas últimas semanas. “A diferença entre o Flávio e o Lula tem se mantido dentro da margem de erro entre os diversos institutos”, afirmou.
Segundo o editor, fatos recentes com potencial para alterar a disputa — como a crise envolvendo Michelle Bolsonaro, o caso Banco Master e o debate sobre tarifas dos Estados Unidos — ainda produziram impacto limitado sobre as intenções de voto.
Por que a terceira via continua sem ganhar espaço?
Na avaliação do editor, a pesquisa também reforça a dificuldade enfrentada pelos candidatos que tentam romper a polarização entre lulismo e bolsonarismo. Ele destacou que Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aécio Neves, Joaquim Barbosa e Augusto Cury permanecem com índices reduzidos, enquanto Renan Santos, que havia apresentado desempenho superior em levantamentos anteriores da AtlasIntel, aparece com apenas 2% no estudo. “O que confirma é que a turma fora dessa polarização não ganha tração de jeito nenhum”, resumiu.
Segundo ele, embora haja diferenças metodológicas entre os institutos, a tendência geral continua sendo de forte concentração das intenções de voto nos dois polos da disputa presidencial.
A corrida chegou a um platô?
No cenário de segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 40% de Flávio. Os percentuais variaram dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior do instituto. Para José Benedito, esse comportamento indica que ambos os candidatos possuem eleitorados altamente consolidados.
“A campanha eleitoral sempre tem potencial de tentar mudar as coisas”, afirmou, ao destacar que a propaganda eleitoral, os palanques estaduais e a intensificação dos ataques entre adversários ainda poderão influenciar o cenário.
Apesar disso, ele considera que tanto Lula quanto Flávio já demonstram possuir bases eleitorais “bastante cristalizadas”, o que dificulta mudanças significativas sem o surgimento de fatos políticos de grande impacto.
Existe um teto para Lula no segundo turno?
José Benedito avaliou que o presidente enfrenta um limite de crescimento decorrente da desaprovação ao governo. Segundo ele, Lula lidera praticamente todos os cenários simulados, mas não consegue ultrapassar de forma consistente a faixa próxima dos 50% das intenções de voto. “O Lula também tem um teto”, afirmou.
Na análise do editor, uma eventual disputa de segundo turno tende a ser mais equilibrada porque o adversário concentra o voto antipetista e o eleitorado insatisfeito com o governo federal. “Uma segunda rodada de votação meio que zera o jogo”, disse, acrescentando que esse movimento vem sendo reproduzido em diferentes levantamentos eleitorais.
O eleitorado feminino continua sendo o maior desafio de Flávio?
Um dos recortes da pesquisa mostra ampla diferença entre homens e mulheres. Entre o eleitorado masculino, Flávio Bolsonaro lidera com 46,3%, contra 39,2% de Lula. Já entre as mulheres, o cenário se inverte: o presidente aparece com 50,4%, enquanto o senador registra 34,2%.
Para José Benedito, a distância praticamente repete a encontrada em levantamentos recentes e confirma que esse continua sendo o principal desafio estratégico da campanha do senador. “O que tem acontecido recentemente não tem ajudado”, afirmou, citando a crise com Michelle Bolsonaro e a repercussão das declarações do comentarista Paulo Figueiredo sobre mulheres.
Segundo o editor, o maior prejuízo para o PL pode ser a ausência da ex-primeira-dama na campanha presidencial. Ele lembrou que Michelle era considerada uma das principais lideranças femininas do partido e vista como peça-chave para ampliar o eleitorado feminino e fortalecer candidaturas da legenda em todo o país.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.