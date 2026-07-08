Nova pesquisa mostra principal desafio de Flávio contra Lula e o ‘teto’ do petista na disputa

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Nova pesquisa Meio/Ideia reafirma liderança de Lula (40,4%) contra Flávio Bolsonaro (32%) na corrida presidencial, com a terceira via estagnada. O editor José Benedito da Silva analisa a estabilidade das intenções de voto, o teto de Lula e o desafio de Flávio com o eleitorado feminino, indicando uma disputa polarizada e com bases cristalizadas.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na corrida presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o editor José Benedito da Silva afirmou que os resultados confirmam uma tendência observada por diferentes institutos: a disputa permanece estabilizada entre os dois principais candidatos, enquanto nomes da chamada terceira via seguem sem conseguir ganhar espaço.

O que a pesquisa revela sobre a disputa presidencial?

No levantamento, Lula aparece com 40,4% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. Na sequência surgem Ronaldo Caiado, com 4%, Romeu Zema, com 2,5%, Aécio Neves, com 2%, e Renan Santos, com 2%, além de outros candidatos com índices inferiores. O cenário praticamente repete o registrado pelos principais institutos de pesquisa nas últimas semanas. “A diferença entre o Flávio e o Lula tem se mantido dentro da margem de erro entre os diversos institutos”, afirmou.

Segundo o editor, fatos recentes com potencial para alterar a disputa — como a crise envolvendo Michelle Bolsonaro, o caso Banco Master e o debate sobre tarifas dos Estados Unidos — ainda produziram impacto limitado sobre as intenções de voto.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Por que a terceira via continua sem ganhar espaço?

Na avaliação do editor, a pesquisa também reforça a dificuldade enfrentada pelos candidatos que tentam romper a polarização entre lulismo e bolsonarismo. Ele destacou que Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aécio Neves, Joaquim Barbosa e Augusto Cury permanecem com índices reduzidos, enquanto Renan Santos, que havia apresentado desempenho superior em levantamentos anteriores da AtlasIntel, aparece com apenas 2% no estudo. “O que confirma é que a turma fora dessa polarização não ganha tração de jeito nenhum”, resumiu.

Segundo ele, embora haja diferenças metodológicas entre os institutos, a tendência geral continua sendo de forte concentração das intenções de voto nos dois polos da disputa presidencial.

A corrida chegou a um platô?

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 40% de Flávio. Os percentuais variaram dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior do instituto. Para José Benedito, esse comportamento indica que ambos os candidatos possuem eleitorados altamente consolidados.

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“A campanha eleitoral sempre tem potencial de tentar mudar as coisas”, afirmou, ao destacar que a propaganda eleitoral, os palanques estaduais e a intensificação dos ataques entre adversários ainda poderão influenciar o cenário.

Apesar disso, ele considera que tanto Lula quanto Flávio já demonstram possuir bases eleitorais “bastante cristalizadas”, o que dificulta mudanças significativas sem o surgimento de fatos políticos de grande impacto.

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Existe um teto para Lula no segundo turno?

José Benedito avaliou que o presidente enfrenta um limite de crescimento decorrente da desaprovação ao governo. Segundo ele, Lula lidera praticamente todos os cenários simulados, mas não consegue ultrapassar de forma consistente a faixa próxima dos 50% das intenções de voto. “O Lula também tem um teto”, afirmou.

Na análise do editor, uma eventual disputa de segundo turno tende a ser mais equilibrada porque o adversário concentra o voto antipetista e o eleitorado insatisfeito com o governo federal. “Uma segunda rodada de votação meio que zera o jogo”, disse, acrescentando que esse movimento vem sendo reproduzido em diferentes levantamentos eleitorais.

O eleitorado feminino continua sendo o maior desafio de Flávio?

Um dos recortes da pesquisa mostra ampla diferença entre homens e mulheres. Entre o eleitorado masculino, Flávio Bolsonaro lidera com 46,3%, contra 39,2% de Lula. Já entre as mulheres, o cenário se inverte: o presidente aparece com 50,4%, enquanto o senador registra 34,2%.

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Para José Benedito, a distância praticamente repete a encontrada em levantamentos recentes e confirma que esse continua sendo o principal desafio estratégico da campanha do senador. “O que tem acontecido recentemente não tem ajudado”, afirmou, citando a crise com Michelle Bolsonaro e a repercussão das declarações do comentarista Paulo Figueiredo sobre mulheres.

Segundo o editor, o maior prejuízo para o PL pode ser a ausência da ex-primeira-dama na campanha presidencial. Ele lembrou que Michelle era considerada uma das principais lideranças femininas do partido e vista como peça-chave para ampliar o eleitorado feminino e fortalecer candidaturas da legenda em todo o país.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.