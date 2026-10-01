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Política

Nova pesquisa mostra o movimento dos eleitores às vésperas do confronto Lula x Flávio

Cientista político vê espaço para migração de votantes de candidatos menos competitivos; Real Time Big Data mostra os dois líderes em empate técnico

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h09
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Nova pesquisa mostra o movimento dos eleitores às vésperas do confronto Lula x Flávio Priorize VEJA no Google

A três dias do primeiro turno, eleitores de candidatos com menores intenções de voto podem passar a priorizar uma escolha estratégica e concentrar a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Essa é a avaliação do cientista político Elias Tavares, que comentou a nova pesquisa Real Time Big Data no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. O levantamento mostra Lula com 43% e Flávio com 39% no primeiro turno, em empate técnico no limite da margem de erro (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que o voto útil pode ganhar força?

Para Tavares, a concentração das intenções de voto nos dois principais candidatos confirma a polarização. O movimento que merece atenção nesta reta final, segundo ele, está entre os nomes que aparecem mais distantes dos líderes. O cientista político destacou Renan Santos, com 4%, à frente de Augusto Cury, com 3%, e avaliou que o desempenho de Cury pode indicar espaço para uma escolha estratégica dos eleitores.

“O eleitor deixa de basicamente escolher o seu candidato, começa a pensar um pouco em estratégia também”, afirmou. Na leitura de Tavares, essa mudança pode levar parte do eleitorado a abandonar uma candidatura menos competitiva para apoiar um dos dois líderes.

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Essa mudança exige trocar de campo ideológico?

Segundo o cientista político, a migração não implica necessariamente uma mudança de posição ideológica. O eleitor pode manter suas convicções e optar por outro candidato do mesmo campo ao considerar que seu voto terá mais peso na disputa presidencial.

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Tavares vê, assim, a possibilidade de eleitores deixarem suas preferências iniciais para concentrar votos nos dois polos. Isso ocorreria, em sua avaliação, se entenderem que a escolha pode ser “estrategicamente melhor utilizada” em favor de uma candidatura mais bem posicionada.

O que mostra a pesquisa Real Time Big Data?

Além de Lula, Flávio, Renan Santos e Augusto Cury, o levantamento registra Ronaldo Caiado com 3% e Romeu Zema com 1%. Os demais candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 3%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

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Na simulação de segundo turno, Flávio aparece numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. Os dois também estão em empate técnico. Nesse cenário, brancos e nulos somam 5%, enquanto 4% não souberam ou não quiseram responder.

O instituto ouviu 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Para Tavares, os últimos dias antes da votação podem abrir espaço para que a estratégia passe a pesar mais na decisão de quem ainda apoia os candidatos distantes dos líderes.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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