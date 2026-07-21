Nova pesquisa mostra disputa voto a voto entre Lula e Flávio na região mais populosa do país

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A pesquisa Real Time Big Data mostra que a disputa presidencial segue polarizada por regiões. Lula mantém forte vantagem no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro lidera no Sul. No Sudeste, a região mais estratégica, ambos aparecem em empate rigoroso, configurando o principal campo de batalha da eleição.

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A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21, reforça que a disputa presidencial continua marcada por fortes diferenças regionais. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) preserva ampla vantagem no Nordeste, o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera no Sul. Já no Sudeste, região que concentra a maior fatia do eleitorado brasileiro, os dois aparecem rigorosamente empatados, configurando o cenário mais competitivo do levantamento.

Os números mostram que Lula registra 54% das intenções de voto no Nordeste, contra 22% de Flávio Bolsonaro. No Sul, o quadro se inverte: o senador alcança 41%, enquanto o presidente soma 27%. No Sudeste, ambos aparecem com 37%, evidenciando uma disputa voto a voto na região mais populosa do país.

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O que revelam os mapas regionais da disputa?

O levantamento confirma que Lula mantém sua principal fortaleza eleitoral no Nordeste, onde abre larga vantagem sobre todos os adversários. A diferença observada na região é suficiente para consolidar o petista como líder nacional no primeiro turno.

Flávio, por sua vez, concentra seu melhor desempenho no Sul, onde aparece com folga à frente de Lula e supera seu desempenho nacional, indicando uma base eleitoral sólida na região.

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Já o Sudeste surge como o principal campo de batalha da eleição. O empate entre os dois líderes indica que qualquer oscilação poderá alterar o equilíbrio da disputa nacional.

Por que o Sudeste ganha importância na corrida presidencial?

Além de concentrar o maior número de eleitores do país, o Sudeste reúne o cenário mais competitivo da pesquisa. Diferentemente do Nordeste e do Sul, onde um dos candidatos exerce predominância, a região apresenta equilíbrio absoluto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O levantamento também mostra que outros candidatos encontram ali seu melhor desempenho. Renan Santos alcança 12% das intenções de voto no Sudeste, acima de sua média nacional, enquanto Ronaldo Caiado registra 7%, reforçando que a região também concentra espaço para alternativas à polarização.

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Como os demais candidatos se distribuem pelo país?

Embora Lula e Flávio liderem os principais blocos regionais, a pesquisa indica diferenças importantes no desempenho dos demais presidenciáveis.

Renan obtém seus melhores resultados no Sudeste e no Sul, enquanto Caiado apresenta desempenho mais equilibrado entre as regiões. Zema permanece com índices modestos em todos os recortes analisados, sem concentrar uma base regional expressiva.

O que esse retrato regional indica para a disputa?

A pesquisa sugere que a corrida presidencial permanece estruturada em torno de redutos eleitorais bem definidos. Lula preserva sua força no Nordeste, Flávio mantém vantagem no Sul e o Sudeste desponta como a região mais aberta da eleição.

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Nesse cenário, a capacidade de conquistar eleitores no Sudeste tende a assumir papel decisivo para qualquer candidato que pretenda ampliar espaço ao longo da campanha, sem alterar, por ora, o predomínio regional dos dois principais concorrentes.

Como foi realizada a pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05864/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.