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Política

Nova pesquisa mostra disputa voto a voto entre Lula e Flávio na região mais populosa do país

Levantamento Real Time Big Data detalha cenários regionais na corrida presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h49 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h32
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21, reforça que a disputa presidencial continua marcada por fortes diferenças regionais. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) preserva ampla vantagem no Nordeste, o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera no Sul. Já no Sudeste, região que concentra a maior fatia do eleitorado brasileiro, os dois aparecem rigorosamente empatados, configurando o cenário mais competitivo do levantamento.

Os números mostram que Lula registra 54% das intenções de voto no Nordeste, contra 22% de Flávio Bolsonaro. No Sul, o quadro se inverte: o senador alcança 41%, enquanto o presidente soma 27%. No Sudeste, ambos aparecem com 37%, evidenciando uma disputa voto a voto na região mais populosa do país.

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O que revelam os mapas regionais da disputa?

O levantamento confirma que Lula mantém sua principal fortaleza eleitoral no Nordeste, onde abre larga vantagem sobre todos os adversários. A diferença observada na região é suficiente para consolidar o petista como líder nacional no primeiro turno.

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Flávio, por sua vez, concentra seu melhor desempenho no Sul, onde aparece com folga à frente de Lula e supera seu desempenho nacional, indicando uma base eleitoral sólida na região.

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Já o Sudeste surge como o principal campo de batalha da eleição. O empate entre os dois líderes indica que qualquer oscilação poderá alterar o equilíbrio da disputa nacional.

Por que o Sudeste ganha importância na corrida presidencial?

Além de concentrar o maior número de eleitores do país, o Sudeste reúne o cenário mais competitivo da pesquisa. Diferentemente do Nordeste e do Sul, onde um dos candidatos exerce predominância, a região apresenta equilíbrio absoluto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O levantamento também mostra que outros candidatos encontram ali seu melhor desempenho. Renan Santos alcança 12% das intenções de voto no Sudeste, acima de sua média nacional, enquanto Ronaldo Caiado registra 7%, reforçando que a região também concentra espaço para alternativas à polarização.

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Como os demais candidatos se distribuem pelo país?

Embora Lula e Flávio liderem os principais blocos regionais, a pesquisa indica diferenças importantes no desempenho dos demais presidenciáveis.

Renan obtém seus melhores resultados no Sudeste e no Sul, enquanto Caiado apresenta desempenho mais equilibrado entre as regiões. Zema permanece com índices modestos em todos os recortes analisados, sem concentrar uma base regional expressiva.

O que esse retrato regional indica para a disputa?

A pesquisa sugere que a corrida presidencial permanece estruturada em torno de redutos eleitorais bem definidos. Lula preserva sua força no Nordeste, Flávio mantém vantagem no Sul e o Sudeste desponta como a região mais aberta da eleição.

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Nesse cenário, a capacidade de conquistar eleitores no Sudeste tende a assumir papel decisivo para qualquer candidato que pretenda ampliar espaço ao longo da campanha, sem alterar, por ora, o predomínio regional dos dois principais concorrentes.

Como foi realizada a pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05864/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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