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Política

Nova pesquisa mostra disputa entre Tarcísio e Haddad pelo governo de SP

Levantamento que será divulgado neste domingo concentra a corrida estadual nos dois principais pré-candidatos e também mede a corrida pelas vagas ao Senado

Por Da Redação 27 jun 2026, 18h58 | Atualizado em 27 jun 2026, 19h06
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Nova pesquisa mostra disputa entre Tarcísio e Haddad pelo governo de SP Priorize VEJA no Google

A disputa pelo governo de São Paulo ganhará um novo retrato neste domingo, 28, com a divulgação da mais recente pesquisa do Instituto Vox. O levantamento concentra o cenário eleitoral em apenas dois pré-candidatos: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), apontado como principal nome do campo governista para a sucessão estadual.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08939/2026, o levantamento ouvirá 1.480 pessoas entre os dias 25 de junho e 27 de junho. A margem de erro estimada é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A configuração da pesquisa reflete as mudanças recentes na pré-campanha. Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) anunciaram que não disputarão o Palácio dos Bandeirantes, reduzindo o número de potenciais concorrentes e reforçando a tendência de polarização entre os dois principais grupos políticos no estado.

O que a pesquisa deve medir?

Além das intenções de voto para o governo paulista, o levantamento permitirá avaliar como o eleitorado reage a um cenário sem candidaturas alternativas de maior expressão, concentrando a disputa entre Tarcísio e Haddad.

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A pesquisa também será acompanhada com atenção por ocorrer após Haddad anunciar que formará chapa com Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador. A definição busca fortalecer a aliança entre PT e PSB em São Paulo antes do início oficial da campanha.

Como será testada a corrida para o Senado?

O Instituto Vox também incluirá perguntas sobre a disputa pelas vagas paulistas no Senado.

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Entre os nomes previstos no questionário estão André do Prado (PL), Guilherme Derrite (Progressistas), Márcio França (PSB) — que deve disputar como vice de Haddad —, Marina Silva (Rede), Paulinho da Força (Solidariedade), Ricardo Salles (Novo) e Simone Tebet (MDB).

O levantamento deve indicar o grau de competitividade dos principais pré-candidatos e oferecer um primeiro retrato da disputa por uma das eleições mais estratégicas do estado em 2026.

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Por que o levantamento é importante?

A pesquisa será uma das primeiras a refletir o novo desenho da corrida pelo governo paulista após a saída de possíveis concorrentes e a consolidação das articulações dos dois principais campos políticos.

Além de medir a força eleitoral de Tarcísio e Haddad, os números poderão indicar se a polarização observada na disputa presidencial também tende a se reproduzir em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

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