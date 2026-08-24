Nova pesquisa mostra disputa eleitoral entre Tarcísio e Haddad em São Paulo

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Pesquisa Real Time Big Data aponta Tarcísio de Freitas na liderança eleitoral em São Paulo, com 52% das intenções de voto no primeiro turno contra 35% de Fernando Haddad. O levantamento, feito com 2.000 eleitores, sugere alta probabilidade de vitória já no primeiro pleito, mantendo a dianteira também em um possível segundo turno.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue na dianteira eleioral, com altas chances de vitória em primeiro turno, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre osdias 19 e 22 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

No cenário de primeiro turno possível, Tarcísio tem 52% das intenções de voto contra 35% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP). Além deles, nenhum outro candidato passou sequer de 1%. Confira abaixo.

Tarcísio (Republicanos): 52%

Fernando Haddad (PT): 35%

Vivian Mendes (UP): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 6%

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Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir) e Vera Lúcia (PSTU), juntos, somaram 1% e estão classificados como “outros”.

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Em um eventual, mas hoje improvável, cenário de segundo turno, o governador segue liderando as intenções de voto para sua reeleição, chegando a 54%.

Tarcísio (Republicanos): 54%

Fernando Haddad (PT): 36%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 5%

Rejeições

O quadro reflete, entre outros elementos, as rejeições de cada candidato junto ao eleitorado paulistas. Em primeiro lugar nesse quesito aparece o petista Fernando Haddad, com 38% . O governador aparece em segundo lugar, com 31% de rejeição da população.

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Quando questionados em quem não votariam, os entrevistados responderam assim:

Fernando Haddad (PT): 38%

Tarcísio (Republicanos): 31%

Policial Edjane (Agir): 22%

Carlos Machado (PCB): 21%

Izadora Dias (PCO): 20%

Vera Lúcia (PSTU): 20%

Vivian Mendes (UP): 19%

Poderia Votar em Todos: 3%

Não sabe/ Não respondeu: 2%

O governo de Tarcísio de Freitas

Outro elemento importante que ajuda a explicar o cenário eleitoral é a boa avaliação da gestão de Tarcísio de Freitas sobre o estado.

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Aprovação

Aprova: 63%

Desaprova: 34%

NS / NR: 3%

Avaliação

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Ótimo/Bom: 42%

Regular: 33%

Ruim/Péssimo: 24%

NS / NR: 1%