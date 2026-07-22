🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Nova pesquisa mostra disputa acirrada e polarizada para o governo do Rio Grande do Sul

Luciano Zucco (PL), apoiado por Flávio, e Juliana Brizola (PDT), aliada de Lula, estão tecnicamente empatados na liderança, segundo o Paraná Pesquisas

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 08h56
Mulher de óculos e cabelo escuro, com microfone na mão, e homem de terno azul e gravata clara, também com microfone, ambos falando em eventos públicos
A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT); e o deputado federal Luciano Zucco (PL), ambos pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul em 2026 (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
Nova pesquisa mostra disputa acirrada e polarizada para o governo do Rio Grande do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas publicado nesta quarta, 21, mostra o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), no mesmo patamar na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

Zucco tem 34,2% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Juliana chega a 30,1%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Até o momento, a eleição gaúcha repete o cenário de polarização da disputa nacional: Juliana é apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), numa aliança inédita entre os partidos PT e PDT no estado, enquanto Zucco tem o endosso de Flávio Bolsonaro (PL).

Siga
Continua após a publicidade

Confira: 

  • Luciano Zucco (PL): 34,2%
  • Juliana Brizola (PDT): 30,1%
  • Gabriel Souza (MDB): 13%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 4,7%
  • Priscila Voigt (UP): 0,9%
  • Rejane Oliveira (PSTU): 0,9%
  • Nenhum/branco/nulo: 8,6%
  • Não sabe/não respondeu: 7,6%
Continua após a publicidade

Senado

O instituto também testou um cenário de disputa para o Senado, em que há empate técnico triplo na liderança, entre a ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL), o deputado Marcel Van Hattem (Novo) e o ex-governador Germano Rigotto (MDB). O deputado Paulo Pimenta (PT), líder do governo Lula na Câmara e ex-ministro, empata tecnicamente com Rigotto e Van Hattem, mas não com Manuela.

Veja os números:

Continua após a publicidade
  • Manuela d’Ávila (PSOL): 30,7%
  • Marcel Van Hattem (Novo): 28,6%
  • Germano Rigotto (MDB): 26,3%
  • Paulo Pimenta (PT): 23,7%
  • Sanderson (PL): 20,3%
  • Frederico Antunes (PSD): 7,4%
  • Renato Jaguarão (Cidadania):  2,8%
  • Milton Cardoso (PSDB): 2,6%
  • Branco/nulo: 9,7%
  • Não sabe/não respondeu: 6,6%

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores gaúchos entre os dias 16 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-09313/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Rio Grande do Sul
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).