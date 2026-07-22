Nova pesquisa mostra disputa acirrada e polarizada para o governo do Rio Grande do Sul

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas aponta empate técnico na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul entre Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT), refletindo a polarização nacional. Para o Senado, Manuela D’Ávila (PSOL), Marcel Van Hattem (Novo) e Germano Rigotto (MDB) também estão tecnicamente empatados. Confira os detalhes.

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Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas publicado nesta quarta, 21, mostra o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), no mesmo patamar na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

Zucco tem 34,2% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Juliana chega a 30,1%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

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Até o momento, a eleição gaúcha repete o cenário de polarização da disputa nacional: Juliana é apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), numa aliança inédita entre os partidos PT e PDT no estado, enquanto Zucco tem o endosso de Flávio Bolsonaro (PL).

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Confira:

Luciano Zucco (PL): 34,2%

34,2% Juliana Brizola (PDT): 30,1%

30,1% Gabriel Souza (MDB): 13%

13% Marcelo Maranata (PSDB): 4,7%

4,7% Priscila Voigt (UP): 0,9%

0,9% Rejane Oliveira (PSTU): 0,9%

0,9% Nenhum/branco/nulo: 8,6%

8,6% Não sabe/não respondeu: 7,6%

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Senado

O instituto também testou um cenário de disputa para o Senado, em que há empate técnico triplo na liderança, entre a ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL), o deputado Marcel Van Hattem (Novo) e o ex-governador Germano Rigotto (MDB). O deputado Paulo Pimenta (PT), líder do governo Lula na Câmara e ex-ministro, empata tecnicamente com Rigotto e Van Hattem, mas não com Manuela.

Veja os números:

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Manuela d’Ávila (PSOL): 30,7%

30,7% Marcel Van Hattem (Novo): 28,6%

28,6% Germano Rigotto (MDB): 26,3%

26,3% Paulo Pimenta (PT): 23,7%

23,7% Sanderson (PL): 20,3%

20,3% Frederico Antunes (PSD): 7,4%

7,4% Renato Jaguarão (Cidadania): 2,8%

2,8% Milton Cardoso (PSDB): 2,6%

2,6% Branco/nulo: 9,7%

9,7% Não sabe/não respondeu: 6,6%

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores gaúchos entre os dias 16 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-09313/2026.