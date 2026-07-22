Nova pesquisa mostra disputa acirrada e polarizada para o governo do Rio Grande do Sul
Luciano Zucco (PL), apoiado por Flávio, e Juliana Brizola (PDT), aliada de Lula, estão tecnicamente empatados na liderança, segundo o Paraná Pesquisas
Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas publicado nesta quarta, 21, mostra o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), no mesmo patamar na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.
Zucco tem 34,2% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Juliana chega a 30,1%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.
Até o momento, a eleição gaúcha repete o cenário de polarização da disputa nacional: Juliana é apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), numa aliança inédita entre os partidos PT e PDT no estado, enquanto Zucco tem o endosso de Flávio Bolsonaro (PL).
Confira:
- Luciano Zucco (PL): 34,2%
- Juliana Brizola (PDT): 30,1%
- Gabriel Souza (MDB): 13%
- Marcelo Maranata (PSDB): 4,7%
- Priscila Voigt (UP): 0,9%
- Rejane Oliveira (PSTU): 0,9%
- Nenhum/branco/nulo: 8,6%
- Não sabe/não respondeu: 7,6%
Senado
O instituto também testou um cenário de disputa para o Senado, em que há empate técnico triplo na liderança, entre a ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL), o deputado Marcel Van Hattem (Novo) e o ex-governador Germano Rigotto (MDB). O deputado Paulo Pimenta (PT), líder do governo Lula na Câmara e ex-ministro, empata tecnicamente com Rigotto e Van Hattem, mas não com Manuela.
Veja os números:
- Manuela d’Ávila (PSOL): 30,7%
- Marcel Van Hattem (Novo): 28,6%
- Germano Rigotto (MDB): 26,3%
- Paulo Pimenta (PT): 23,7%
- Sanderson (PL): 20,3%
- Frederico Antunes (PSD): 7,4%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 2,8%
- Milton Cardoso (PSDB): 2,6%
- Branco/nulo: 9,7%
- Não sabe/não respondeu: 6,6%
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores gaúchos entre os dias 16 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-09313/2026.