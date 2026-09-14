Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro

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Eduardo Paes mantém a liderança na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, conforme a última pesquisa Real Time Big Data. Contudo, seu principal adversário, Douglas Ruas, demonstra crescimento significativo. O levantamento detalha os cenários de primeiro e segundo turno, além da alta rejeição de Anthony Garotinho.

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O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) segue liderando todos os cenários eleitorais para o comando do governo do estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Paes tem 35% contra 25% do deputado estadual Douglas Ruas (PL), seu principal adversário, e 7% do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que enfrenta problemas judiciais para tentar viabilizar sua candidatura.

Primeiro turno

Cenário 1:

Eduardo Paes (PSD): 35%

Douglas Ruas (PL): 25%

Garotinho (Republicanos): 7%

William Siri (PSol): 5%

Coronel Busnello (Missão): 4%

André Marinho (Novo): 3%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete (UP): 1%

Luan Monteiro (PCO): 0%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 10%

No entanto, quando observadas as trajetórias dos três principais candidatos da disputa fluminense, tem-se que Paes vem perdendo espaço, enquanto Ruas vem crescendo. Há um ano, em outubro de 2025, o ex-prefeito chegou a ter 53% das intenções de votos — Ruas ainda não era candidato.

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Cenário 2:

A pesquisa também mediu como ficaria a disputa caso Anthony Garotinho não consiga ter seu nome na urna eletrônica em 4 de outubro. A situação faria Paes crescer um ponto, enquanto Ruas subiria dois.

Eduardo Paes (PSD): 36%

Douglas Ruas (PL): 27%

William Siri (PSol): 5%

Coronel Busnello (Missão): 5%

André Marinho (Novo): 5%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete (UP): 1%

Luan Monteiro (PCO): 0%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 11%

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Segundo turno

Em eventuais cenários de segundo turno, Paes também venceria com larga vantagem ambos os adversários que melhor se saem nas pesquisas de primeiro turno.

Cenário 1:

Eduardo Paes (PSD): 42%

Douglas Ruas (PL): 33%

Nulo / Branco: 11%

Não sabe / Não respondeu: 14%

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Cenário 2:

Eduardo Paes (PSD): 45%

Garotinho (Republicanos): 24%

Nulo / Branco: 13%

Não sabe / Não respondeu: 18%

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Rejeições

Atualmente, o ex-governador Anthony Garotinho é quem possui a maior rejeição no estado, chegando a 62%, enquanto Paes tem 42%. Douglas Ruas aparece apenas e quinto lugar, com apenas 26% de rejeição da população fluminense.

Garotinho (Republicanos): 62%

Eduardo Paes (PSD): 43%

Cyro Garcia (PSTU): 28%

William Siri (PSol): 27%

Douglas Ruas (PL): 26%

Juliete Pantoja (UP): 23%

Luan Monteiro (PCO): 20%

André Marinho (Novo): 18%

Coronel Busnello (Missão): 17%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03902/2026.