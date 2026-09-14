Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro
Levantamento aponta que o ex-prefeito da capital Eduardo Paes segue liderando todos os cenários, mas vê sua vantagem diminuir
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) segue liderando todos os cenários eleitorais para o comando do governo do estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Paes tem 35% contra 25% do deputado estadual Douglas Ruas (PL), seu principal adversário, e 7% do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que enfrenta problemas judiciais para tentar viabilizar sua candidatura.
Primeiro turno
Cenário 1:
- Eduardo Paes (PSD): 35%
- Douglas Ruas (PL): 25%
- Garotinho (Republicanos): 7%
- William Siri (PSol): 5%
- Coronel Busnello (Missão): 4%
- André Marinho (Novo): 3%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 10%
No entanto, quando observadas as trajetórias dos três principais candidatos da disputa fluminense, tem-se que Paes vem perdendo espaço, enquanto Ruas vem crescendo. Há um ano, em outubro de 2025, o ex-prefeito chegou a ter 53% das intenções de votos — Ruas ainda não era candidato.
Cenário 2:
A pesquisa também mediu como ficaria a disputa caso Anthony Garotinho não consiga ter seu nome na urna eletrônica em 4 de outubro. A situação faria Paes crescer um ponto, enquanto Ruas subiria dois.
- Eduardo Paes (PSD): 36%
- Douglas Ruas (PL): 27%
- William Siri (PSol): 5%
- Coronel Busnello (Missão): 5%
- André Marinho (Novo): 5%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 11%
Segundo turno
Em eventuais cenários de segundo turno, Paes também venceria com larga vantagem ambos os adversários que melhor se saem nas pesquisas de primeiro turno.
Cenário 1:
- Eduardo Paes (PSD): 42%
- Douglas Ruas (PL): 33%
- Nulo / Branco: 11%
- Não sabe / Não respondeu: 14%
Cenário 2:
- Eduardo Paes (PSD): 45%
- Garotinho (Republicanos): 24%
- Nulo / Branco: 13%
- Não sabe / Não respondeu: 18%
Rejeições
Atualmente, o ex-governador Anthony Garotinho é quem possui a maior rejeição no estado, chegando a 62%, enquanto Paes tem 42%. Douglas Ruas aparece apenas e quinto lugar, com apenas 26% de rejeição da população fluminense.
- Garotinho (Republicanos): 62%
- Eduardo Paes (PSD): 43%
- Cyro Garcia (PSTU): 28%
- William Siri (PSol): 27%
- Douglas Ruas (PL): 26%
- Juliete Pantoja (UP): 23%
- Luan Monteiro (PCO): 20%
- André Marinho (Novo): 18%
- Coronel Busnello (Missão): 17%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03902/2026.