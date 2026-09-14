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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro

Levantamento aponta que o ex-prefeito da capital Eduardo Paes segue liderando todos os cenários, mas vê sua vantagem diminuir

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 08h54 | Atualizado em 14 set 2026, 08h57
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de camisa clara e paletó escuro falando em microfone; um homem de cabelo raspado e terno azul com gravata clara falando em microfone; e um homem de cabelo grisalho e terno escuro com gravata listrada falando em microfone
Eduardo Paes, Douglas Ruas e Anthony Garotinho: candidatos ao governo do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil; Alex Ramos/Alerj e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
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O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) segue liderando todos os cenários eleitorais para o comando do governo do estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Paes tem 35% contra 25% do deputado estadual Douglas Ruas (PL), seu principal adversário, e 7% do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que enfrenta problemas judiciais para tentar viabilizar sua candidatura.

Primeiro turno

Cenário 1:

Siga
  • Eduardo Paes (PSD): 35%
  • Douglas Ruas (PL): 25%
  • Garotinho (Republicanos): 7%
  • William Siri (PSol): 5%
  • Coronel Busnello (Missão): 4%
  • André Marinho (Novo): 3%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1%
  • Juliete (UP): 1%
  • Luan Monteiro (PCO): 0%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 10%

No entanto, quando observadas as trajetórias dos três principais candidatos da disputa fluminense, tem-se que Paes vem perdendo espaço, enquanto Ruas vem crescendo. Há um ano, em outubro de 2025, o ex-prefeito chegou a ter 53% das intenções de votos — Ruas ainda não era candidato.

Paes, Garotinho e Ruas ao longo do tempo
Paes, Garotinho e Ruas ao longo do tempo (Real Time Big Data/Reprodução)
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Cenário 2:

A pesquisa também mediu como ficaria a disputa caso Anthony Garotinho não consiga ter seu nome na urna eletrônica em 4 de outubro. A situação faria Paes crescer um ponto, enquanto Ruas subiria dois.

  • Eduardo Paes (PSD): 36%
  • Douglas Ruas (PL): 27%
  • William Siri (PSol): 5%
  • Coronel Busnello (Missão): 5%
  • André Marinho (Novo): 5%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1%
  • Juliete (UP): 1%
  • Luan Monteiro (PCO): 0%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 11%
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Segundo turno

Em eventuais cenários de segundo turno, Paes também venceria com larga vantagem ambos os adversários que melhor se saem nas pesquisas de primeiro turno.

Cenário 1:

  • Eduardo Paes (PSD): 42%
  • Douglas Ruas (PL): 33%
  • Nulo / Branco: 11%
  • Não sabe / Não respondeu: 14%
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Cenário 2:

  • Eduardo Paes (PSD): 45%
  • Garotinho (Republicanos): 24%
  • Nulo / Branco: 13%
  • Não sabe / Não respondeu: 18%

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Rejeições

Atualmente, o ex-governador Anthony Garotinho é quem possui a maior rejeição no estado, chegando a 62%, enquanto Paes tem 42%. Douglas Ruas aparece apenas e quinto lugar, com apenas 26% de rejeição da população fluminense.

  • Garotinho (Republicanos): 62%
  • Eduardo Paes (PSD): 43%
  • Cyro Garcia (PSTU): 28%
  • William Siri (PSol): 27%
  • Douglas Ruas (PL): 26%
  • Juliete Pantoja (UP): 23%
  • Luan Monteiro (PCO): 20%
  • André Marinho (Novo): 18%
  • Coronel Busnello (Missão): 17%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03902/2026.

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