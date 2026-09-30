Nova pesquisa mostra como está a disputa para o governo e Senado em Mato Grosso
Otaviano Pivetta lidera, com chance de vitória no primeiro turno; Mauro Mendes aparece à frente para o Senado
Um novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra o governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), como favorito para a eleição no estado, com possibilidade de vitória já no primeiro turno.
Pivetta tem 46,4% das intenções de voto, 19 pontos a mais que o segundo colocado, Wellington Fagundes (PL), com 27,1%. O governador vem ampliando sua vantagem sobre o senador desde agosto, quando já estiveram empatados dentro da margem de erro.
Em um eventual segundo turno, Pivetta também venceria, com 53,1% a 34,6%.
Veja os números da pesquisa para o governo de Mato Grosso:
- Otaviano Pivetta (Republicanos): 46,4%
- Wellington Fagundes (PL): 27,1%
- Doutora Natasha (PSD): 15,5%
- Rafaell Milas (Missão): 0,4%
- Sargento Laudicério (Agir): 0,4%
- Mauricio Coelho (Mobiliza): 0,1%
- Nenhum/branco/nulo: 5,2%
- Não sabe/não opinou: 4,7%
Segundo turno
- Otaviano Pivetta (Republicanos): 53,1%
- Wellington Fagundes (PL): 34,6%
- Nenhum/branco/nulo: 8,1%
- Não sabe/não opinou: 4,1%
Senado
O instituto também testou os nomes para o Senado no estado. O ex-governador Mauro Mendes (União) aparece muito à frente dos demais concorrentes, com 54,9% das intenções de voto. No segundo lugar, há um empate técnico entre Janaína Rivas (MDB) e Zé Medeiros (PL) dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Diferentemente de outros levantamentos, foram contabilizadas as duas opções de voto do entrevistado e, por isso, a soma dos percentuais ultrapassa 100%.
Veja os números:
- Mauro Mendes (União): 54,9%
- Janaína Riva (MDB): 33,3%
- Zé Medeiros (PL): 29,3%
- Fávaro (PSD): 18%
- Pedro Taques (PSB): 14,1%
- Galvan (Avante): 4,3%
- Coronel Darwin (Democrata): 3,3%
- Professor Nelson Ferreira (Agir): 2,4%
- Margareth Buzetti (PP): 0,4%
- Beny Godoy (Agir): 0,1%
- Nenhum/branco/nulo: 4,6%
- Não sabe/não opinou: 4%
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores mato-grossenses entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MT-02094/2026.