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Política

Nova pesquisa mostra como está a disputa para o governo e Senado em Mato Grosso

Otaviano Pivetta lidera, com chance de vitória no primeiro turno; Mauro Mendes aparece à frente para o Senado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 13h00 | Atualizado em 30 set 2026, 13h05
Dois homens sorridentes, um de terno azul e óculos, outro de camisa clara e jeans, apertam as mãos em um escritório com estantes de madeira e objetos decorativos
Otaviano Pivetta e Mauro Mendes: candidatos ao governo e Senado em Mato Grosso (Republicanos/Divulgação)
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Um novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra o governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), como favorito para a eleição no estado, com possibilidade de vitória já no primeiro turno.

Pivetta tem 46,4% das intenções de voto, 19 pontos a mais que o segundo colocado, Wellington Fagundes (PL), com 27,1%. O governador vem ampliando sua vantagem sobre o senador desde agosto, quando já estiveram empatados dentro da margem de erro.

Em um eventual segundo turno, Pivetta também venceria, com 53,1% a 34,6%.

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Veja os números da pesquisa para o governo de Mato Grosso:

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  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 46,4%
  • Wellington Fagundes (PL): 27,1%
  • Doutora Natasha (PSD): 15,5%
  • Rafaell Milas (Missão): 0,4%
  • Sargento Laudicério (Agir): 0,4%
  • Mauricio Coelho (Mobiliza): 0,1%
  • Nenhum/branco/nulo: 5,2%
  • Não sabe/não opinou: 4,7%
Tabela de pesquisa eleitoral com intenções de voto para agosto e setembro de 2026. Otaviano Pivetta lidera com 46,4% em setembro, seguido por Wellington Fagundes com 27,1% e Doutora Natasha com 15,5%
(Reprodução/Paraná Pesquisas/.)

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Segundo turno

  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 53,1%
  • Wellington Fagundes (PL): 34,6%
  • Nenhum/branco/nulo: 8,1%
  • Não sabe/não opinou: 4,1%

Senado

O instituto também testou os nomes para o Senado no estado. O ex-governador Mauro Mendes (União) aparece muito à frente dos demais concorrentes, com 54,9% das intenções de voto. No segundo lugar, há um empate técnico entre Janaína Rivas (MDB) e Zé Medeiros (PL) dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Diferentemente de outros levantamentos, foram contabilizadas as duas opções de voto do entrevistado e, por isso, a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

Veja os números:

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  • Mauro Mendes (União): 54,9%
  • Janaína Riva (MDB): 33,3%
  • Zé Medeiros (PL): 29,3%
  • Fávaro (PSD): 18%
  • Pedro Taques (PSB): 14,1%
  • Galvan (Avante): 4,3%
  • Coronel Darwin (Democrata): 3,3%
  • Professor Nelson Ferreira (Agir): 2,4%
  • Margareth Buzetti (PP): 0,4%
  • Beny Godoy (Agir): 0,1%
  • Nenhum/branco/nulo: 4,6%
  • Não sabe/não opinou: 4%

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores mato-grossenses entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MT-02094/2026.

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