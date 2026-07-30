Nova pesquisa mostra como está a disputa Lula x Flávio em um dos redutos do agro

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A pesquisa Genial/Quaest aponta Ronaldo Caiado (PSD) na liderança da corrida presidencial em Goiás, quebrando a polarização nacional. O levantamento também revela que Flávio Bolsonaro (PL) supera Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em confronto direto, evidenciando a força eleitoral da direita no reduto do agronegócio.

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Ronaldo Caiado (PSD) lidera a disputa presidencial em Goiás, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30. O resultado mostra a força eleitoral do ex-governador em seu estado e altera, entre os goianos, a polarização nacional entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Embora Caiado ocupe a primeira colocação no cenário de primeiro turno, Flávio aparece à frente de Lula quando a pesquisa testa um confronto direto entre os dois. O desempenho dos candidatos evidencia a vantagem das forças de direita em Goiás, um dos principais redutos do agronegócio no país.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 1.104 eleitores em 54 municípios de Goiás entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Qual é a posição de Caiado no primeiro turno?

Caiado aparece na liderança da corrida presidencial entre os eleitores goianos. O resultado contrasta com seu desempenho nacional e revela o peso de sua trajetória política no estado.

A presença do candidato do PSD também divide o eleitorado à direita no primeiro turno. Flávio, porém, permanece à frente de Lula no estado, enquanto o petista aparece atrás dos dois adversários.

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Como fica a disputa entre Lula e Flávio?

Sem Caiado no cenário, Flávio amplia sua vantagem sobre Lula. O senador registra 47% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno, contra 35% do presidente.

A diferença de doze pontos percentuais está fora da margem de erro do levantamento, estimada em três pontos para mais ou para menos. Outros 10% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam, enquanto 8% estão indecisos.

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Como estão as disputas pelo governo e pelo Senado em Goiás?

A vantagem da direita também aparece nas disputas estaduais. Na corrida pelo governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB), sucessor de Caiado, lidera com 37% das intenções de voto, à frente de Marconi Perillo (PSDB), com 21%, e de Wilder Morais (PL), com 11%.

Para o Senado, Gracinha Caiado (União Brasil) ocupa a primeira posição, com 20%, enquanto Vanderlan Cardoso (PSD), com 10%, Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Gayer (PL), ambos com 9%, e Gustavo Mendanha (PRD), com 6%, aparecem tecnicamente empatados na disputa pela segunda vaga.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.