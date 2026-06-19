Nova pesquisa mostra como está a corrida eleitoral ao Senado por São Paulo

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Marina Silva e Simone Tebet lideram a disputa por duas vagas no Senado por São Paulo, segundo pesquisa Paraná Pesquisas. As ex-ministras aparecem empatadas tecnicamente à frente de Guilherme Derrite (PP), que se mostra competitivo. A eleição é estratégica para as próximas articulações políticas do país.

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As ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram a corrida eleitoral por duas vagas no Senado em São Paulo, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 19.

De acordo com o levantamento, Marina tem 35,1% das intenções de voto contra 32,4% de Tebet — as duas estão empatadas entre si dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

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Próximo às duas vem o deputado e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP), que aparece com 26,7%. Ele é o nome da direita e da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que aparece mais competitivo no levantamento contra as ex-ministras de Lula, que são aliadas do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) na disputa ao governo.

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Depois do trio, a uma certa distância, vem um bloco de outros candidatos da direita e centro-direita, como o deputado e ex-ministro Ricardo Salles (Novo), o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL) e o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) — veja quadro abaixo.

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Candidato de Eduardo Bolsonaro

André do Prado foi uma escolha do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e também do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é primeiro suplente na sua chapa.

Condenado esta semana pelo Supremo Tribunal Federal por coação da Justiça no curso do processo a quatro anos de prisão no regime semiaberto, Eduardo fica inelegível — ele ainda pode recorrer da decisão no próprio STF, mas são pequenas as chances de conseguir reverter a decisão

A disputa pelo Senado é considerada estratégica tanto pela direita aglutinada em torno de Flávio Bolsonaro (PL) quanto pela esquerda liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois principais nomes na corrida presidencial. É na Casa Alta do Congresso que são discutidos, por exemplo, pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A eleição deste ano vai renovar 54 das 81 cadeiras do Senado (dois terços do total).

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Sobre a pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores de São Paulo entre os dias 16 e 18 de junho em oitenta municípios do estado e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-08639/2026.

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