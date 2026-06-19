🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Política

Nova pesquisa mostra como está a corrida eleitoral ao Senado por São Paulo

Levantamento foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h59 | Atualizado em 19 jun 2026, 11h23
Da esquerda para a direita, Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e Ricardo Salles
Marina, Tebet, Derrite e Salles: os quatro primeiros na corrida ao Senado por São Paulo (Marcos Oliveira/Agência Senado, Câmara dos Deputados e Marcelo Costa/Alesp/.)
Continua após publicidade
Nova pesquisa mostra como está a corrida eleitoral ao Senado por São Paulo Priorize VEJA no Google

As ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram a corrida eleitoral por duas vagas no Senado em São Paulo, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 19.

De acordo com o levantamento, Marina tem 35,1% das intenções de voto contra 32,4% de Tebet — as duas estão empatadas entre si dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

+ Vantagem de Tarcísio sobre Haddad diminui em nova pesquisa para o governo de São Paulo

Siga

Próximo às duas vem o deputado e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP), que aparece com 26,7%. Ele é o nome da direita e da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que aparece mais competitivo no levantamento contra as ex-ministras de Lula, que são aliadas do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) na disputa ao governo.

Continua após a publicidade

Depois do trio, a uma certa distância, vem um bloco de outros candidatos da direita e centro-direita, como o deputado e ex-ministro Ricardo Salles (Novo), o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL) e o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) — veja quadro abaixo.

Paraná Pesquisas - Senado SP
Paraná Pesquisas – Senado SP (Paraná Pesquisas/Reprodução)
Continua após a publicidade

Candidato de Eduardo Bolsonaro

André do Prado foi uma escolha do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e também do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é primeiro suplente na sua chapa.

Condenado esta semana pelo Supremo Tribunal Federal por coação da Justiça no curso do processo a quatro anos de prisão no regime semiaberto, Eduardo fica inelegível — ele ainda pode recorrer da decisão no próprio STF, mas são pequenas as chances de conseguir reverter a decisão

A disputa pelo Senado é considerada estratégica tanto pela direita aglutinada em torno de Flávio Bolsonaro (PL) quanto pela esquerda liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois principais nomes na corrida presidencial. É na Casa Alta do Congresso que são discutidos, por exemplo, pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A eleição deste ano vai renovar 54 das 81 cadeiras do Senado (dois terços do total).

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores de São Paulo entre os dias 16 e 18 de junho em oitenta municípios do estado e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-08639/2026.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

 

Publicidade
TAGS:
Fernando Haddad
Guilherme Derrite
Maquiavel
Marina Silva
Ricardo Salles
Senado
Simone Tebet
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).